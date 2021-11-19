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دبليو آر سي / رالي مونزا تقرير المرحلة

دبليو آر سي: أوجييه يتصدر أمام إيفانز في المرحلة الصباحية لليوم الأول من رالي مونزا

بدأ سيباستيان أوجييه سائق تويوتا سعيه لحصد لقبه الثامن في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" عبر التقدّم على زميله وغريمه على اللقب إلفين إيفانز في صدارة المرحلة الصباحية لليوم الأول من رالي مونزا.

دبليو آر سي: أوجييه يتصدر أمام إيفانز في المرحلة الصباحية لليوم الأول من رالي مونزا

هيمن المتنافسان على اللقب على السلسلة الأولى من مراحل الرالي في الجولة الختامية من هذا الموسم والمُقامة ضمن أجواء باردة على المنعرجات الأسفلتية الزلقة بجانب الجبال في شمال إيطاليا.

وبالرُغم من تمتّعه بأفضلية 17 نقطة في صدارة الترتيب، انطلق أوجييه بقوة في رالي مونزا ليفوز بثلاث من المراحل الأربع الأولى في المرحلة الصباحية ليتقدم في صدارة الحدث بفارق 6.5 ثانية أمام إيفانز الذي فاز بالمرحلة الثانية.

في المركز الثالث حلّ سائق هيونداي تييري نوفيل، والذي أكمل الفترة الصباحية بفارق 27.2 ثانية عن الصدارة، إذ تقدّم على زميله داني سوردو.

فيما قدّم أوليفر سولبرغ أداءً مثيرًا للإعجاب بحلوله خامسًا بعد معركته مع أدريان فورمو سائق "ام-سبورت" قبل أن يتعرض الفرنسي لحادثة أخرجته من الرالي عندما انقلبت سيارته فييستا في المرحلة الثالثة.

وبالعودة إلى مجريات المراحل، فقد كشّر أوجييه عن أنيابه سريعًا لغريمه إيفانز عبر فوز بالمرحلة الأولى بزمن مدهش، إذ قطع الفرنسي المرحلة ذات الأجواء الضبابية بعض الشيء بفارق 3.6 ثانية أمام منافسه.

وقد شعر إيفانز بالصدمة من وتيرة أوجييه، إذ اعترف بأنه قاد مرحلة "جيّدة"، لكنه "تفاجأ بخسارة الكثير من الوقت".

وقد أكمل سوردو المرحلة ثالثًا بفارق 6.2 ثانية عن الصدارة وأمام زميله نوفيل بفارق 2 ثانية.

عاد إيفانز ليردّ في المرحلة الثانية على الطرقات الضيّقة المتعرجة، حيث حقق الفوز بها بفارق 0.1 ثانية أمام أوجييه.

فيما تواجد نوفيل هذه المرة أمام سوردو ولكن بفارق 8.7 ثانية خلف أوجييه.

هذا وعاد أوجييه ليوسّع صدراته الإجمالية بالفوز بالمرحلة الثالثة، في تكرار لفوزه الأول الصباحي، حيث تقدم من جديد على إيفانز بفارق 2.2 ثانية، في حين تقدم الأخير على نوفيل الذي حل ثالثًا بفارق 3.9 ثانية عن الصدارة.

أوجييه اختتم الفترة الصباحية عبر التقدم على إيفانز بفارق 0.9 ثانية في المرحلة الرابعة التي توقفت إثر رفع العلم الأحمر مع عدم مشاركة سوردو، غرينسميث وسولبرغ.

نتيجة المرحلة الصباحية لليوم الأول:

المركز # السائق/المُعاون 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق
1 1 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		39'05.2   39:05.200  
2 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		39'11.7   39:11.700 6.500
3 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		39'32.4   39:32.400 27.200
4 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		39'39.7   39:39.700 34.500
5 2 Sweden أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom إلوت إدموندسون 		39'56.7   39:56.700 51.500
6 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
Aaron Johnston 		40'09.5   40:09.500 1:04.300
7 3 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		40'17.7   40:17.700 1:12.500
8 44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		40'18.9   40:18.900 1:13.700
9 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		40'49.2   40:49.200 1:44.000
10 23 Russian Federation نيكولاي غريازين
Konstantin Aleksandrov 		41'48.2   41:48.200 2:43.000

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