دبليو آر سي: أوجييه يتّجه للمشاركة في رالي اليونان

أعلنت تويوتا عن تشكيلتها التي ستخوض بها منافسات رالي اليونان الحصوي الشهر المقبل.

وأكّدت تويوتا مشاركة سيباستيان أوجييه بطل العالم ثماني مرّات في الرالي الذي سيُقام بين 5 و8 سبتمبر المقبل من أجل دعم جهود تويوتا للحفاظ على لقب بطولة الصانعين في "دبليو آر سي".

وستُشارك تويوتا بثلاث سيارات، حيث سينضمّ أوجييه المشارك بشكلٍ جزئي هذا الموسم إلى السائقين الأساسيين إلفين إيفانز وتاكاموتو كاتسوتا.

وكان أوجييه قد حلّ عاشرًا في نسخة العام الماضي من الرالي بعد تصدّره أغلب مجريات إلى أن عانى من ثقبين في إطاراته وعطلٍ في نظام التعليق الخلفي الأيسر ما أجبره على الانسحاب من مجريات السبت.

ولم يتمّ الكشف عن خطط أوجييه لما بعد رالي اليونان، بالرغم من أنّ الفرنسي اعترف في رالي فنلندا بأنّه أصبح تحت بعض الضغط للمشاركة في بقيّة الجولات الأربع في اليونان، وتشيلي، وأوروبا الوسطى واليابان كونه أصبح ثانيًا الآن في الترتيب العام على بُعد 27 نقطة فقط عن تييري نوفيل سائق هيونداي المتصدّر.

وكان أوجييه قد شارك في ستّ جولات هذا العام وحقّق ثلاثة انتصارات (كرواتيا، والبرتغال، وفنلندا) وحقّق ثلاثة مراكز وصافة (مونتي كارلو، وسردينيا ولاتفيا).

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد فوزه برالي فنلندا في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، قال أوجييه :"أعتقد بأنّ الضغط يزداد علينا للمشاركة في بقيّة الموسم، لا أشعر بأنّني متحمّسٌ لذلك كثيرًا، ذلك لأنّني لا أقدّر تلك الأشياء (الألقاب) بالقدر الذي يعتقده الكثيرون".

من جانبه قال ياري ماتي لاتفالا مدير فريق تويوتا إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه طلب من أوجييه المشاركة في المزيد من الأحداث ويتوقّع اتّخاذ سائقه لقراره قريبًا.

وستتوجّه تويوتا إلى اليونان متقدّمة بـ 20 نقطة عن غريمتها هيونداي في ترتيب بطولة الصانعين.