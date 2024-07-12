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دبليو آر سي

دبليو آر سي: أوجييه لائق بدنياً لمنافسات رالي لاتفيا

سيعود سيباستيان أوجييه إلى منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" من بوابة رالي لاتفيا، بعد أن تغيّب عن رالي بولندا عقب تعرضه لحادثة.

تم التحديث:
سيباستيان أوجييه، تويوتا ريسينغ

تم التأكيد بأن أوجييه جاهز بدنياً لخوض مجريات رالي لاتفيا، بعد الحادثة التي أقصته من رالي بولندا.

وخرج بطل العالم ثماني مرات مع ملاحه فنسنت لاندايس سليمين من حادثة عنيفة أثناء التحضيرات قبيل رالي بولندا الشهر الماضي.

وتم إرسال أوجييه إلى المشفى بعد الارتطام بشكل مباشر مع إحدى السيارات قبل أن يتم تخريجه لكن مع مسند حماية للعنق.

واضطر الفرنسي بالتالي للانسحاب من الحدث، بالتالي انتقلت سيارته تويوتا إلى كالي روفانبيرا بطل العالم مرتين، الذي قادها وفاز على متنها بالرالي.

وخضع أوجييه منذ ذلك الحين إلى فحوصات طبية بعد العودة إلى موطنه، قبل أن يعود على متن النسخة التجارية من سيارة تويوتا ياريس جي.آر التجارية، خلال مجريات مهرجان غوود وود للسرعة.

ولاحقاً أكدت تويوتا أن أوجييه مع ملاحه لاندايس جاهزان ولائقان بدنياً للعودة إلى المنافسات.

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سيباستيان أوجييه وفنسنت لانديس، تويوتا ياريس، تويوتا ريسينغ

الصورة من قبل: تويوتا

وسيشارك المصنّع الياباني بأربعة سيارات في أول زيارة للبطولة إلى لاتفيا، مع تشكيلة سائقين تتضمن إلفين  إيفانز وتاكاموتو كاتسوتا وروفانبيرا.

وستشارك عشر سيارات "رالي1" في الحدث، حيث تنافس هيونداي مع سائقين أمثال متصدر الترتيب العام تييري نوفيل، وكذلك أوت تاناك وإيسابيكا لابي.

أما أم-سبورت فستشارك ثلاث سيارات فورد بوما مع أدريان فورمو، غريغوار مانستر والبطل المحلي مارتينز سيسكز.

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