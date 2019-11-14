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دبليو آر سي: أوجييه في طريقه لمجاورة إيفانز ضمن تشكيلة تويوتا الجديدة في 2020

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دبليو آر سي: أوجييه في طريقه لمجاورة إيفانز ضمن تشكيلة تويوتا الجديدة في 2020
14-11-2019

سيتمّ الإعلان عن إلفين إيفانز مدافعًا عن ألوان تويوتا في بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" بحلول نهاية الأسبوع المُقبل، إذ قد ينضمّ إليه سيباستيان أوجييه ضمن تشكيلة الصانع الياباني لموسم 2020.

نفى تومي ماكينن مدير فريق تويوتا التكهّنات التي تُشير بأنّه وقّع بالفعل مع كلا السائقَين، لكنّه صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ تشكيلته من السائقين سيتمّ تأكيدها بحلول نهاية الأسبوع المُقبل.

اضطرّت تويوتا غازو ريسينغ إلى مراجعة تشكيلتها عقب رحيل أوت تاناك المفاجئ منتقلًا إلى صفوف هيونداي.

حيث قام إيفانز بزيارة مقرّ تويوتا غازو ريسينع في بابولا نهاية الشهر الماضي، إذ من المعلوم أنّه توصّل لاتّفاق للدفاع عن ألوان الصانع الياباني في الموسم المُقبل.

ومن المعلوم كذلك أنّ أوجييه قد خاض محادثات مع تويوتا وسيكون حرًا للانضمام إلى برنامج الصانع الياباني إذا ما انسحب فريقه الحالي سيتروين من البطولة، السيناريو الذي يبدو الآن بأنّه قيد النقاش داخل الشركة الفرنسية.

ويتمثّل الخيار الآخر لأوجييه في العودة إلى "ام-سبورت"، الفريق الذي فاز معه بآخر لقبين له.

"ليس لدينا ما نقوله بعد. لم نقم بأيّ شيء بعد لأكون صريحًا. كما أنّنا الآن نواجه تلك الدراما في أستراليا (إلغاء الرالي بسبب حرائق الغابات) والتي أثّرت على المحادثات بعض الشيء. لذا لا يُمكنني قول أيّ في الوقت الحالي" قال ماكينن.

وأضاف: "بمجرّد أن يكون لدينا أمر مؤكّد بنسبة 100 بالمئة، عندها سنتواصل بذلك معكم، إذ آمُل أن يكون ذلك بحلول نهاية الأسبوع المُقبل".

وعند سؤاله عن رأيه في إيفانز، قال ماكينن: "نتابعه ونتابع تقدّمه منذ فترة بكلّ تأكيد، إذ أننا مهتمون للغاية به".

ومن المعلوم أنّ وضع إيفانز مع تويوتا قد تعزّز عندما صرّح أوجييه بأنّ يرى الويلزي كزميله المفضّل عندما سُئِل عن محادثاته مع تويوتا.

وعند سؤاله إلى أيّ مدى سيكون مهتمًا إذا ما بات أوجييه حرًا من التزاماته مع سيتروين، قال ماكينن: "دعونا ننتظر ونرى. لا نعلم ما يحدث. سيكون الوضع مقلقًا للغاية إن صح ما يتم الحديث به عن سيتروين، إذ أنّنا بحاجة إلى وجود المصنّعين من أجل صالح البطولة وهذه الرياضة".

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