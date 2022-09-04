دبليو آر سي: أوجييه سيعود إلى المنافسات من بوابة رالي نيوزيلندا

سيقود أوجييه مجدداً سيارة تويوتا ياريس ثالثة، والتي كان يتشاركها مع إيسابيكا لابي، لرالي نيوزيلندا الذي يعود إلى الروزنامة للمرة الأولى منذ 2012.

صرّح الفرنسي سابقاً لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ نيوزيلندا كانت على قائمة الجولات التي يريد المنافسة ضمنها هذا الموسم الذي يشهد مشاركة جزئية له.

وأكد منظمو الحدث أن أوجييه وملاحه بنجامين فياس سيتواجدان في الرالي المقام بين يومي 29 سبتمبر/أيلول والثاني من أكتوبر/تشرين الأول، على مسارات نيوزيلندا الحصوية الشهيرة.

حيث قال: "رالي نيوزيلندا كان على رأس قائمة الراليات التي أردتُ المشاركة بها".

وأكمل: "شاركتُ به مرة واحدة فقط. الرالي نفسه جميل للغاية. المسارات من بين الأفضل في العالم. وقعتُ في حبّ الطبيعة المتنوعة والجميلة لهذا البلد".

سيباستيان أوجييه، رالي نيوزيلندا 2010 تصوير: صور ساتون

وأوضح أوجييه أن لديه مهمة لم تكتمل بعد في نيوزيلندا، بعد أن أخفق في تسجيل ما كان ليصبح فوزه الأول في الراليات عام 2010.

وامتلك أوجييه صدارة من ست ثوانٍ قبيل التوجه للمرحلة الأخيرة في ذلك العام، لكنه تعرض لانزلاق في سيارته قبل ثلاثة منعطفات فقط من النهاية مسلماً الفوز إلى منافسه ومدير الفرق الآن، ياري ماتي لاتفالا.

"من الصعب تذكر 2010، لأنني كنت أسعى لفوزي الأول الذي عادة يمتلك مكانة هامة جداً في مسيرتك المهنية" قال أوجييه.

وأكمل: "كنت محظوظاً وحققت أول فوز لي بعد ثلاثة أسابيع في البرتغال، لم أنتظر طويلاً".

وتابع: "ما زالت لدي مهمة غير منتهية هنا وذلك سبب آخر للعودة. حتى وإن لم تكن مشاركتي كاملة في الموسم، أتوقع أن أكون تنافسياً وأستمتع بالمزيد من الانتصارات".

واختتم: "المسارات في نيوزيلندا سحرية للغاية. إنه رالي جميل للغاية".

وسيكون الرالي ظهور أوجييه الرابع هذا الموسم بعد تحقيق المركز الثاني في رالي مونتي كارلو، الرابع في كينيا، والمركز 51 في البرتغال.