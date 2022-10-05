دبليو آر سي: أوجييه حريص على مواصلة مشاركته الجزئية في 2023

آثر بطل العالم 8 مرات تقليل التزاماته في "دبليو آر سي" هذا العام من أجل قضاء المزيد من الوقت مع عائلته واستكشاف فرصه في بطولة العالم للتحميل "دبليو إي سي".

هذا وأشارت تويوتا كذلك إلى رغبتها بالاستمرار مع تشكيلتها الحالية المؤلفة من بطل العالم المتوج حديثًا كالي روفانبيرا، إلفين إيفانز، أوجييه/إسابيكا لابي وتاكاموتو كاتسوتا، لكن لم يتم بعد الإعلان عن التفاصيل النهائية لذلك، بما فيها عدد الجولات التي سيتم تقسيمها بين أوجييه ولابي على سيارة تويوتا الثالثة.

"هنالك رغبة بمواصلة المشاركة في البطولة بهذه الطريقة لأكون صريحًا" قال أوجييه قُبيل رالي نيوزيلندا الذي أكمله ثانيًا وحصل على منصة التتويج الثانية له هذا الموسم.

وأضاف: "ما تزال هنالك أمور نتحتاج لأن تكون واضحة مع الفريق. كلانا لديه الاهتمام بمواصلة تلك الشراكة التي عملت بشكل جيد هذا العام. هنالك خطة لمناقشة الاستمرار على هذا النحو".

وعند سؤاله عن رؤيته لتشكيلة الأحداث التي شارك فيها، قال أوجييه: "يمكنني القول بأنها كانت مثالية هذا العام وأنا سعيد بما حققته".

وأكمل: "استمتعت بالفعل بتلك العطلة الصيفية، كان ذلك جيدًا جدًا بالنسبة لي. وفي ذات الوقت كنت متحمسًا للعودة وخوض تلك الأحداث الثلاثة الأخيرة هذا العام".

واختتم: "6 أحداث ليس عددًا سيئًا على الإطلاق، لكن ليس من الواضح بعد إذا ما سيكون العدد هو ذاته العام المُقبل".