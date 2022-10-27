دبليو آر سي: أوجييه بصدد التعاون مع ملّاح جديد للجولة الختامية في اليابان

يأتي ذلك التغيير بعد أيام فقط من تسجيل أوجييه فوزه الأول في البطولة هذا الموسم في إسبانيا رفقة ملّاحه السابق بينجامين فييلاس الذي شغل ذلك الدور هذا العام بعد اعتزال رفيق الفرنسي لمدة طويلة جوليان إنغراسيا نهاية موسم 2021.

ومع قرار تمّ اتخاذه بالتشاور مع الفريق بعد تأمين بطولة الصانعين، فقد عمد بطل العالم 8 مرات أوجييه إلى منح فرصة للملاح الصاعد لاندايس كي ينضم إليه في اليابان لتقييم التعاون المستقبلي بين الثنائي.

ولطالما كان من بين أهداف أوجييه خلال مسيرته الطويلة أن يطوّر المواهب الصاعدة إلى دبليو آر سي، إذ فعل ذلك مع إنغراسيا، كما تعدّ ترقية لاندايس جزء من تلك المبادرة.

وتعقيبًا على تلك الخطوة علّق أوجييه قائلًا: "أودّ في البداية توجيه الشكر إلى بينجامين على عمله الجاد وأدائه خلال برنامج رالياتنا هذا العام، إذ كانت لحظة خاصة أن تشاركنا فوزنا الأول سويًا في إسبانيا".

وأضاف: "الآن وقد حسم الفريق بطولة الصانعين وتم بلوغ الهدف لهذا الموسم، فإننا نودّ بالطبع اختتام الموسم بذات المستوى في رالي الموطن لفريق تويوتا غازو ريسينغ".

وتابع: "لكن الجولة الختامية تعدّ فرصة كذلك للاستعداد وتقييم بعض الأمور للمستقبل ومنح فرصة لفينسنت، الملّاح الشاب الموهوب والذي عمل معنا ضمن طاقم الراليات الحصوية، حيث أنني متحمّس بعد تلك التجربة الرائعة للمنافسة ضمن أول رالٍ لنا سويًا".