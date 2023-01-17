دبليو آر سي: أم-سبورت مع شكل جديد لسيارتها لموسم 2023
كشفت أم-سبورت عن شكل جديد لسيارتها "فورد بوما" قبيل انطلاق موسم 2023 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".
كشف فريق فورد عن آخر نسخة من سيارات بوما، التي ستخوض بها منافسات الموسم المقبل مع تشكيلة سائقيها التي تضم أوت تاناك بطل 2019، والنجم الفرنسي الصاعد بيير-لوي لوبيه.
وستشارك أم-سبورت بثلاث سيارات بوما لهذا الموسم مع مشارك مستقل، جوردان سيرديريديس، في جولات مونتي كارلو، المكسيك، ساردينيا وكينيا
وما زال الفريق يأمل بمشاركة سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات في جولات مختارة بعد الفشل في التوصل لاتفاية مع الفرنسي للمشاركة في جولة مونتي كارلو الافتتاحية.
أم-سبورت فورد بوما 2023 رالي1
تصوير: أم-سبورت
وكان لوب قد شارك مع الفريق العام الماضي في بضع جولات، كان من أهمها مونتي كارلو حيث حقق فيها فوزه رقم 80 في مسيرته المهنية.
وستحصل أم-سبورت كذلك على دعم من عملاق الطاقة ريد بُل وقررت استبدال الكسوة اللونية بأخرى جديدة مع ضربات من ألوان زرقاء ووردية مع بقاء اسم فورد ظاهراً بشكل واضح.
أم-سبورت فورد بوما 2023 رالي1
تصوير: أم-سبورت
حيث جاء في بيان للفريق: "استلهم الفريق من الكسوة اللونية المذهلة لموسم 2022، وقام بتحسينها أكثر، على أمل أن يتوازى أداؤها مع جمال ألوانها في 2023".
يشار إلى أن السيارة ستبدأ منافسات موسم 2023 بدءاً من جولة مونتي كارلو الأسبوع المقبل.
أم-سبورت فورد بوما 2023 رالي1
تصوير: أم-سبورت
أحدث الأخبار
بوتاس يرغب بأن تكون محادثات مستقبله مع ألفا روميو "مبكرة جدًا" في 2023
يسعى فالتيري بوتاس إلى مناقشة مستقبله مع ألفا روميو في الفورمولا واحد في وقت "مبكر جدًا" من العام 2023 في ظل بحثه عن استقرار مستمر في البطولة.
حلبة ميامي تخطط لإعادة تعبيد مسارها ونقل البادوك لسباق الفورمولا واحد
كشفت حلبة ميامي عن خطط لتحديثات كبيرة على منشآتها للفورمولا واحد لهذا العام، والتي تتضمن إعادة تعبيد للمسار ونقل البادوك إلى داخل استاد "هارد روك".
"فيا" تكشف عن تفاصيل هيكل إداري جديد للفورمولا واحد
عيّن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مدير الفريق المرموق السابق ستيف نيلسن في دور مديره الرياضي داخل هيكل إداري جديد للفورمولا واحد.
موتو جي بي: ياماها تصبح أول فريق يكشف عن كسوة دراجته لموسم 2023
أزاح فريق ياماها المصنعي الستار عن كسوة دراجته لموسم 2023 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" ليكون أول فريق يكشف عن دراجته قُبيل الموسم الذي ينطلق في مارس/أذار المقبل.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.