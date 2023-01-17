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دبليو آر سي / الكسوة اللونية لسيارة فورد بوما أخبار

دبليو آر سي: أم-سبورت مع شكل جديد لسيارتها لموسم 2023

كشفت أم-سبورت عن شكل جديد لسيارتها "فورد بوما" قبيل انطلاق موسم 2023 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

دبليو آر سي: أم-سبورت مع شكل جديد لسيارتها لموسم 2023

كشف فريق فورد عن آخر نسخة من سيارات بوما، التي ستخوض بها منافسات الموسم المقبل مع تشكيلة سائقيها التي تضم أوت تاناك بطل 2019، والنجم الفرنسي الصاعد بيير-لوي لوبيه.

وستشارك أم-سبورت بثلاث سيارات بوما لهذا الموسم مع مشارك مستقل، جوردان سيرديريديس، في جولات مونتي كارلو، المكسيك، ساردينيا وكينيا

وما زال الفريق يأمل بمشاركة سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات في جولات مختارة بعد الفشل في التوصل لاتفاية مع الفرنسي للمشاركة في جولة مونتي كارلو الافتتاحية. 

أم-سبورت فورد بوما 2023 رالي1

أم-سبورت فورد بوما 2023 رالي1

تصوير: أم-سبورت

وكان لوب قد شارك مع الفريق العام الماضي في بضع جولات، كان من أهمها مونتي كارلو حيث حقق فيها فوزه رقم 80 في مسيرته المهنية.

وستحصل أم-سبورت كذلك على دعم من عملاق الطاقة ريد بُل وقررت استبدال الكسوة اللونية بأخرى جديدة مع ضربات من ألوان زرقاء ووردية مع بقاء اسم فورد ظاهراً بشكل واضح.

أم-سبورت فورد بوما 2023 رالي1

أم-سبورت فورد بوما 2023 رالي1

تصوير: أم-سبورت

حيث جاء في بيان للفريق: "استلهم الفريق من الكسوة اللونية المذهلة لموسم 2022، وقام بتحسينها أكثر، على أمل أن يتوازى أداؤها مع جمال ألوانها في 2023".

يشار إلى أن السيارة ستبدأ منافسات موسم 2023 بدءاً من جولة مونتي كارلو الأسبوع المقبل.

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أم-سبورت فورد بوما 2023 رالي1

أم-سبورت فورد بوما 2023 رالي1

تصوير: أم-سبورت

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هيونداي تكشف سيارتها المحدثّة لموسم 2023 من بطولة "دبليو آر سي"
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