دبليو آر سي: أم-سبورت تؤكد عودة لوب والاحتفاظ بخدمات فورمو

كانت هناك تكهنات كبيرة للغاية حيال عودة لوب إلى "دبليو آر سي" بعد أن أجرى اختبارات مع "أم-سبورت" مع سيارتها بوما رالي1 الهجينة في إسبانيا وفرنسا على التوالي.

وكانت المحادثات بين لوب، الرعاة والفريق جارية منذ أشهر قبل إعلان العقد بشكل رسمي، ما يعني أن صاحب الـ 47 عاماً سيقود السيارة خلال الجولة الافتتاحية للموسم.

حيث لم يكن لوب قد أكد سابقاً سوى المشاركة في جولة مونتي كارلو الافتتاحية حيث سيواجه فيها سيباستيان أوجييه بطل العالم ثماني مرات، سائق تويوتا.

وكانت آخر مشاركات لوب في موسم كامل ضمن البطولة تعود إلى 2012 مع سيتروين، لكنه شارك بشكل جزئي عبر المواسم مع المصنع الفرنسي ومن ثم مع هيونداي التي أحرز معها فوزه الـ 79 كرقم قياسي، في رالي إسبانيا 2018.

حيث قال: "من الجميل العمل مع أم-سبورت، إنهم فريق احترافي للغاية، ويعرفون كيف يبنون سيارة جيدة".

وتابع: "منذ بداية مسيرتي كنت أنافس في مواجهة فورد، كما أعلم تماماً أن مالكولم (ويلسون) مدير الفريق، يمتلك شغفاً هائلاً بالراليات، ولطالما جمعتني به علاقة طيبة".

وأردف: "أنا متحمس حقاً لرالي مونتي كارلو، متحمسٌ للتحدي".

سيباستيان لوب يختبر سيارة أم-سبورت تصوير: أم-سبورت

من جهته، قال دايفيد ريتشاردز مدير برودرايف: "اتفقنا مع سيباستيان على أنه سيستفيد من بضع فرصٍ تنافسية في البطولة وهذا ما سيساعده في مساعيه ضمن رالي داكار وإكستريم إي".

وأكمل: "يمتلك سيباستيان موهبة رائعة، ولم يخسر أيّ قدرٍ من روحه التنافسية، ومن الواضح أنه أحد المرشحين للفوز برالي داكار".

واختتم: "لقد أثبت في إكستريم إي أنه ما زال يمتلك السرعة، وكان يسجل أسرع الأزمنة باستمرار، ولا شك بما يمتلكه من إمكانيات للمنافسة على الانتصارات في ’دبليو آر سي’".

تشكيلة سائقي 2022 حتى الآن

تويوتا: إلفين إيفانز، كالي روفانبيرا، سيباستيان أوجييه/إيسابيكا لابي، تاكاموتو كاتسوتا

هيونداي: تييري نوفيل، أوت تاناك، أوليفر سولبرغ/داني سوردو

أم-سبورت: كريغ برين، غاس غرينسميث، أدريان فورمو، سيباستيان لوب