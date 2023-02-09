دبليو آر سي: أبيتبول يكشف تأثير خبرته السابقة في الفورمولا واحد على إدارة فريق هيونداي

سيتواجد أبيتبول في ثاني جولة راليات له كمدير للفريق، بعد مونتي كارلو شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، لكن الفرنسي حدد بالفعل النواحي التي تحتاج إلى تطوير.

ومن أهم أهدافه، تعزيز التواصل ضمن الفريق والتفاعل بشكل أكبر مع السائقين وفي عملية اتخاذ القرارات. وذلك بعد أن أمضى أغلب مسيرته المهنية في الفورمولا واحد مع كاتيرهام ورينو، حيث يرى بأن تطويع طريقة العمل في الفورمولا واحد ستساعد فريق الراليات.

وبينما أشار أبيتبول إلى أن هذه المقاربة ليست "ثورية"، لكنه يريد من فريقه التركيز على الجانب الهندسي مع تقييم مستقبل هيونداي ضمن رياضة السيارات بشكل عام.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كما هو الحال عند العمل على خطين زمنيين معاً، هناك مدى قصير يحتاج البدء به مباشرة مع إدخال التغييرات هنا وهناك".

وأكمل: "المقاربة ليست ثورية لأن الفريق ليس بحاجة لهذا، وبصراحة، لا يمكنني قيادة تغيير ثوري نظراً لقلة خبرتي مع الفريق".

وأردف: "هناك تغييرات صغيرة هنا وهناك بطريقة تعزز مع التفاعل والتواصل ضمن هيكلية الفريق وعملية اتخاذ القرارات".

واسترسل: "هنا تكمن روعة الفورمولا واحد بما يتعلق بترتيب القيادة ومقدار المعلومات التي علينا استيعابها في وقت قصير جداً. أعتقد أن هناك اختلافات قليلة للغاية لما يمكن نقله من الفورمولا واحد إلى هنا".

واستكمل: "ذلك يعني أنه سيكون للسائقين مهمات هندسية أكبر من الإعلامية. في الراليات لدينا أيام طويلة مع تفاعل قليل بين السائقين ونرى أنهم يعانون مع الإعدادات".

تييري نوفيل، مارتن وايداهي، هيونداي تصوير: هيونداي

واستطرد: "برأيي، نحن بحاجة إلى مزيد من القوة ضمن الجانب الهندسي. وذلك سيكون محور التركيز".

من جهة أخرى، تكلم أبيتبول عن مستقبل هيونداي في رياضة السيارات.

فقال: "من ثم لدينا المدى الطويل، مع التفكير بمستقبل هيونداي في رياضة السيارات. لكن ما زال ذلك مبكراً".