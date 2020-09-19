دبليو آر سي: آمال تاناك بتحقيق اللقب تتعثّر بعد حادثه في رالي تركيا

عبر تاناك سائق هيونداي مباشرة إلى الأمام في منعطفٍ يبعد 6 كلم عن نهاية المرحلة، وبالرغم من أنّه تمكّن من إخراج سيارته ونقلها إلى مكانٍ آمن، إلّا أنّ الإستوني اعتبر أنّ الضرر الذي لحق بسيارته كان كبيرًا.

وأظهرت مقاطع فيديو تركيز تاناك على الزاوية الأماميّة اليمنى من السيارة قبل أن يسير بعيدًا عنها. ولا يزال سبب المشكلة غير واضحٍ.

وقال تاناك الذي كان يتواجد في المركز السابع بعد مرحلتَي الجمعة: "واجهنا مشكلة في التوجيه، لكنّنا لا نعلم سببها بعد كون السيارة لا تزال في الغابة".

وتعثّر تقدّمه بسبب سحابات الغبار التي حدّت من مستوى الرؤية في المقاطع الغابيّة.

وقال حيال ذلك: "نحتاج لانتظار قدوم السيارة قبل أن نرى ما حدث. لم يكن هناك أيّ تحذير. حدث ذلك فجأة. عادة لا يكون ذلك مصدر قلق، لن يتطلّب ذلك الكثير من العمل لإصلاحه".

وأكّد تاناك أنّ جميع المؤشرات تفيد بأنّه سيكون قادرًا على العودة إلى المنافسات يوم الأحد عندما ينتقل التركيز صوب مرحلة الطاقة القصوى لتحقيق النقاط الإضافيّة.

وقال: "أنا متأكّدٌ من أنّنا سنعود غدًا".

وأضاف: "نعلم جميعًا ما يُحدثه ذلك على صعيد الدفاع عن اللقب، أعتقد بأنّه لا يُوجد الكثير للتعليق عليه".