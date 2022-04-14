داكار: أم-سبورت تستهدف المشاركة مع سيارة جديدة تماماً للراليات الصحراوية
تخطط أم-سبورت للدخول في مجال الراليات الصحراوية كجزء من التعاون الجديد مع "نيل وولريدج موتورسبورت"، بهدف المشاركة في رالي داكار الأسطوري مستقبلاً.
ضم الفريق البريطاني المشارك في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، جهوده إلى جانب فريق "ان دبليو ام"، وذلك لتصنيع سيارة فورد رانجر ضمن فئة "تي1+".
وسيتشارك الفريقان الموارد ويتعاونان لتطوير السيارة التي ستشارك في منافسات الراليات الصحراوية.
وستصبح أم-سبورت المقر الأوروبي لـ "ان دبليو ام" والموزع العالمي لطراز رانجر الذي يخوض حالياً منافسات كروس كانتري جنوب افريقيا.
وعلاوة على تقديم الدعم فإن أم-سبورت ستتعاون مع "ان دبليو ام" لتطوير واختبار فورد رانجر تي1+، عبر برنامج تجارب واختبارات.
ومن المتوقع أن تصل فورد رانجر تي1+ إلى أوروبا نهاية شهر مايو/أيار المقبل.
فورد رانجر من أم-سبورت
تصوير: أم-سبورت
حيث قال مالكولم ويلسون المدير الإداري لدى أم-سبورت: "إنها لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، بعد ما يقارب 45 عاماً في مجال الراليات والراليات الصحراوية، لطالما أثار رالي داكار اهتمامي الكبير".
وأكمل: "إنه تحدٍ لا يمكن الاستهانة به، أنا أعي تماماً ما يتطلبه من سنين خبرة طويلة".
وتابع: "تتشارك كل من أم-سبورت و’ان دبليو ام’ رؤيا واحدة، نشعر بأننا نكمّل بعضنا البعض نحو إنشاء فريق راليات صحراوية لا يُضاهى".
فورد رانجر من أم-سبورت
تصوير: أم-سبورت
من جهته، قال نيل وولريدج مالك "ان دبليو ام": "إنها لحظة فارقة بالنسبة لنا، لحظة فخر لي شخصياً. لطالما كنت معجباً بـ مالكولم وفريق أم-سبورت، ولطالما أردت التعاون معهم لعدة أسباب".
واختتم: "سيارتنا فورد رانجر تي1+، نتطلع قدماً لتطويرها وإثبات قدراتها".