رالي كرواتيا: خروج روفانبيرا من المرحلة الأولى

كان روفانبيرا يمنّي النفس بتحقيق نتيجة جيدة في ثالث جولات بطولة العالم للراليات للعام الحالي, إلا أن سائق تويوتا ياريس لم ينجح في تخطي المرحلة الخاصة الأولى (6,94 كلم) صباح الجمعة مع افتتاح المنافسات.

وبات روفانبيرا في سن الـ 20 عاماً أصغر سائق يحتل صدارة ترتيب السائقين في الـ "دبليو آر سي".

وخرجت سيارة الفنلندي عن المسار الجاف وتحت أشعة الشمس، واستدارت حول نفسها بعد 5,5 كيلومترات فقط من بداية المرحلة الأولى واستقرت في أسفل الطريق بين الأشجار.

وأعلن فريق تويوتا أن السائق وملاحه يون هولتينن خرجا سالمين من الحادث.

ومع نهاية المرحلة الأولى تصدر سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل الترتيب المؤقت بتسجيله أسرع توقيت مع 4,24,2 دقائق، متقدماً على زميله الاستوني أوت تاناك بفارق 2,1 ثانيتين، علماً أن بطل العالم 2019 قرر أن ينطلق مزوداً سيارته بإطارات قاسية في المرور الأوّل الصباحي. وحلّ إلفين إيفانز (تويوتا) ثالثاً متأخراً بفارق 2,8 ثانيتين.

في المقابل خسر بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه 6,5 ثوانٍ خلف مقود سيارته تويوتا بسبب حالة انثقاب، ليحتل المركز الخامس.

ويقام رالي كرواتيا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وباتت كرواتيا الدولة 34 التي تستضيف جولة من الجولات العالمية.