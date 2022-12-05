جوائز أوتوسبورت
حفل جوائز أوتوسبورت 2022: روفانبيرا يتلقى جائزة أفضل سائق راليات
تلقى كالي روفانبيرا حامل لقب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، جائزة أفضل سائق راليات لموسم 2022، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2022.
أحرز روفانبيرا الفوز بستّ جولات على طريق حسم اللقب مع تويوتا، ليصبح أصغر سائق يحقق هذا الإنجاز بعمر 22 عاماً.
وصوّت المتابعون على روفانبيرا أمام أوت تاناك وتييري نوفيل سائقي هيونداي، سيباستيان لوب سائق أم-سبورت.
وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها روفانبيرا هذه الجائزة.
وفاز سائقون سابقون بهذه الجائزة من بينهم ميشيل موتون نجمة آودي وكذلك ستيغ بلومكفيست، يوها كانكونين، كاربوس ساينز، تومي ماكينن، لوب وسيباستيان أوجييه، وكذلك كولين ماكراي، ريتشارد بورنز وإلفين إيفانز.
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هناك فئات أخرى صوّت عليها الجمهور، مثل جائزة سائق العام من قبل بيريللي، جائزة أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سيارة رالي، أفضل سائق رالي في العام، وأفضل سائق رياضة إلكترونية من تقديم "ألعاب موتورسبورت".
وهناك جوائز أخرى يصوّت عليها حكّام ذوو خبرة، من بينها جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي لناشئ العام، جائزة الميدالية الذهبية لإنجازات المسيرة المهنية، جائزة جورج غرانت لمجموع إنجازات الحياة، جائزة مروّج العام، وفريق الرياضة الإلكترونية الأفضل خلال العام التي تقدمها "ألعاب موتورسبورت". وكذلك جائزة لحظة العام، إضافة لجائزة ويليامز لأفضل مهندس في العام.
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