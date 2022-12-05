حفل جوائز أوتوسبورت 2022: تويوتا "جي.آر ياريس رالي1" تتلقى جائزة أفضل سيارة رالي

حققت تويوتا الفوز في سبع جولات من أصل 13 في الموسم المنصرم لبطولة العالم في الراليات "دبليو آر سي"، وذلك خلال العام الأول من تطبيق القوانين التقنية الجديدة لفئة رالي1.

حيث حققت لقبَي المصنّعين والسائقين مع كالي روفانبيرا.

وصوّت المتابعون على سيارة تويوتا ياريس كأفضل سيارة رالي للموسم، في مواجهة منافسين مثل سيارة فورد بوما وهيونداي آي20 أن، وكذلك تويوتا جي.آر هايلوكس الفائزة برالي داكار.

وهي السنة الرابعة على التوالي التي تحقق فيها تويوتا هذه الجائزة.

والفائزون السابقون بهذه الجائزة، سيارة آودي كواترو، بيجو 205 تي16، لانسيا ديلتا أتش.أف، سوبارو إمبريزا وميتسوبيشي لانسر.

هناك فئات أخرى صوّت عليها الجمهور، مثل جائزة سائق العام من قبل بيريللي، جائزة أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سيارة رالي، أفضل سائق رالي في العام، وأفضل سائق رياضة إلكترونية من تقديم "ألعاب موتورسبورت".

وهناك جوائز أخرى يصوّت عليها حكّام ذوو خبرة، من بينها جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي لناشئ العام، جائزة الميدالية الذهبية لإنجازات المسيرة المهنية، جائزة جورج غرانت لمجموع إنجازات الحياة، جائزة مروّج العام، وفريق الرياضة الإلكترونية الأفضل خلال العام التي تقدمها "ألعاب موتورسبورت". وكذلك جائزة لحظة العام، إضافة لجائزة ويليامز لأفضل مهندس في العام.