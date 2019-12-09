جوائز أوتوسبورت 2019: تويوتا تتلقى جائزة "سيارة العام للراليات" وتاناك "سائق العام"
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09-12-2019
تلقت سيارة تويوتا ياريس التي أحرز على متنها أوت تاناك لقب موسم 2019 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، جائزة سيارة العالم للراليات، بينما تلقى تاناك جائزة سائق العام للراليات وذلك ضمن حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2019.
دخلت تويوتا موسمها الثالث في البطولة عام 2019 وسرعان ما بدت المعيار الذي سعى المنافسون لمجاراته، حيث تألق تاناك على متن سيارتها ياريس.
تاناك، تلقى بدوره جائزة سائق العام للراليات، قاد تويوتا لإحراز الفوز في ست جولات من أصل 13 هذا الموسم، ليتفوق على تييري نوفيل سائق هيونداي مع بقاء جولة على ختام الموسم، قبل أن يتم إلغاء جولة أستراليا.
وبالرغم من رحيل تاناك عن الفريق لموسم 2020، فإن تويوتا تبدو جاهزة للدفاع عن اللقب مع انضمام سيباستيان أوجييه إليها الموسم المقبل.
منافسو ياريس على لقب هذه الفئة: سيتروين سي3، هيونداي آر20 وفورد فييستا.
من جهته، قال تاناك: "بالنسبة لي، جائزة مثل هذه تعتبر خاصة جداً، لأننا خضنا موسماً جيداً حققنا فيه حلمنا".
يشار إلى أن منافسي تاناك على جائزة هذه الفئة كانوا: أوجييه، وتييري نوفيل، وكذلك كالي روفانبيرا.
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جوائز أوتوسبورت 2019: تويوتا تتلقى جائزة "سيارة العام للراليات" وتاناك "سائق العام"
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