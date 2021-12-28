تويوتا "تعمل بكامل طاقتها" استعدادًا لرالي مونتي كارلو الافتتاحي لموسم "دبليو آر سي"

سيشهد رالي مونتي كارلو الذي يرفع الستار سنويًا عن موسم "دبليو آر سي" اعتماد البطولة للتقنيات الهجينة للمرة الأولى، وذلك بعد تقديم قوانين "رالي1" الجديدة.

ألزمت القوانين الجديدة تويوتا، هيونداي وام-سبورت فورد بأن يقوموا ببناء سيارات جديدة بالكامل حول إطار هيكل بمساحة أضيق، بينا سيجتمع مع محركات الشاحن التوربيني الآن وحدة طاقة هجينة بقدرة 100 كيلوواط.

وقد قامت الفرق الثلاثة بعملية تطوير مكثفة خلال هذا الموسم من أجل الاستعداد لرحلة نحو المجهول في 2022.

هذا وأكمل سيباستيان أوجييه في وقت سابق من الشهر الجاري في فرنسا الاختبار الأول لسيارة "جي.آر ياريس" الجديدة ضمن آخر مراحل تطويرها لما قبل الموسم.

وبينما كان سعيدًا بأداء السيارة، إلّا أن لاتفالا اعترف بأن فريقه سيواصل العمل دون توقف حتى رالي مونتي كارلو من أجل ضمان الاستعداد لفجر البطولة الجديد.

فقال: "أعتقد بأنني سعيد مجملًا بالموقع الذي نتواجد فيه. بالطبّع لا يمكننا الارتياح الآن على الإطلاق. إذ نعمل بكامل طاقتنا طوال الوقت من أجل تجهيز كل شيء، لكن السيارة تعمل ونحن سعداء بمستوى الأداء الذي نتواجد عليه الآن".

وأضاف: "لكن الأمر الأكثر إثارة بالتأكيد هو التوجّه إلى مونتي كارلو من دون معرفة للمستوى الذي سيتواجد عليه الآخرون".

من جهته، يعتقد توم فاولر المدير التقني لدى تويوتا بأن الفريق "في موقع جيد" بالتوجه إلى الجولة الافتتاحية بعد خضوع سيارة الصانع الياباني لاختبارات "فيا" للتجانس.

فقال: "يمكنني القول بأننا في موقع جيّد من ناحية عملية التطوير في تلك المرحلة. إذ أننا متقدمون جدًا على صعيد مواصفات السيارة وخصائصنا لرالي مونتي كارلو وحتى آخر التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالسائقين"