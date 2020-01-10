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تويوتا تطلق سيارتها ياريس لبطولة العالم للراليات 2020

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تويوتا تطلق سيارتها ياريس لبطولة العالم للراليات 2020
10-01-2020

كشف فريق تويوتا غازو ريسينغ النقاب عن سيارته "ياريس دبليو آر سي" بخصائص 2020 في معرض توكيو الدولي للسيارات قبيل انطلاق مجريات موسم 2020 من بطولة العالم للراليّات.

إلى جانب الكشف عن كسوة السيارة لهذا الموسم، مثّل معرض اليابان الظهور الأوّل للأطقم الثلاثة الجديدة للفريق ببذلات هذا الموسم.

إذ كان سيباستيان أوجييه، وإلفين إيفانز وكالي روفانبيرا حاضرين جميعًا رفقة ملّاحيهم لمساعدة تومي ماكينن مدير الفريق على كشف النقاب عن السيارة.

وإلى جانب التباحث في تطلّعات الفريق لهذا العام الجديد، تحدّث ماكينن عن أهميّة بداية موسم تويوتا وانتهائه في اليابان.

وقال الفنلندي: "من الرائع التواجد في اليابان لإطلاق موسمنا مع سائقينا الجدد".

وأضاف: "نتطلّع قدمًا لعودة دبليو آر سي إلى اليابان هذا العام، لذا سيكون من الرائع بدء الموسم هنا بوجود الكثير من مشجّعي السيارات اليابانيين".

وأردف: "تبدو سيارتنا مشابهة لسابقتها من الخارج، وقد حافظنا في المجمل على ذات الحزمة التي كانت قويّة في مختلف الظروف العام الماضي".

وأكمل: "لكنّنا نعمل دائمًا من أجل إدخال بعض التحسينات الصغيرة لجعل حزمة أفضل، وسندخل هذا الموسم بسيارة أخفّ وزنًا وأكثر قوّة. أنا واثقٌ من أنّ سائقينا الجدد الموهوبين سيشعرون بالراحة سريعًا داخلها ويُمكننا استهداف نتائج قويّة مجدّدًا هذا الموسم".

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تشكيلة تويوتا غازو ريسينغ

تشكيلة تويوتا غازو ريسينغ
1/9

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ
2/9

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ
3/9

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ
4/9

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ
5/9

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ
6/9

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ
7/9

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ
8/9

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ

تويوتا ياريس دبليو آر سي، تويوتا غازو ريسينغ
9/9

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

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