تتويج كارلوس ساينز كأعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات

تفوق الإسباني بطل العالم مرتين على سيباستيان لوب في التصويت النهائي. حيث حصل ساينز على 57.28 بالمئة من الأصوات.

لفتت المسابقة أنظار جميع متابعي الراليات حول العالم، مع أكثر من 80.000 تصويت في النهائيات. وبالمجمل، جذبت المسابقة 300.000 تصويتاً طوال كامل الشهر، بتنظيم من قبل مروّج "دبليو آر سي" وبدعم من بيريللي.

وقال ساينز صاحب الـ 58 عاماً: "لا يمكنني التعبير عن مدى سعادتي بهذه الحفاوة. شكراً جزيلاً لكم على التصويت، وبالطبع على منحي الفوز أمام سيباستيان لوب".

وأكمل: "لا يمكنني أن أعبر لكم عن مدى تقديري الذي أكنّه لسائق مثل سيباستيان لوب، وكم يستحق أن يكون الأعظم. لكن لم تكن الكلمة لي في هذا التصويت، جميع أبطال العالم يستحقون التقدير. لكن الفائز وحيد، في هذه الحالة، كنت أنا".

وتابع: "لقد قدمتُ كل شيء للراليات. حياتي كانت متمحورة حولها، ولطالما كانت حلمي، واليوم رياضة الراليات وكامل عائلة البطولة منحوني ابتسامة كبيرة وهذا التقدير الكبير".

من جهته، أثنى أوليفرسيسلا المدير الإداري للجهة المروجة للبطولة على ردة الفعل الهائلة التي حظيت بها هذه المسابقة.

حيث قال: "بداية، تهانيّ الحارة لساينز على لقب آخر أضافه إلى مسيرته الحافلة!".

وأكمل: "إنه أسطورة حقيقية في البطولة وذلك بفضل مهاراته المذهلة على أصعب المسارات في هذا الكوكب. إنه يعرف بلقب ’الملك كارلوس’ والآن بات هذا اللقب رسمياً، إنه ملك ’دبليو آر سي’!".

وأردف: "من الناحية الإحصائية، سيباستيان أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ البطولة. لكننا أردنا منح الجمهور حرية التصويت والاختيار للسائق الذين يرون أنه الأعظم".

واختتم: "لقد تجاوزت شعبية هذه المسابقة توقعاتنا. أردنا تقديم بعض المرح للمتابعين، لكن شعبيتها ازدادت في وسائل التواصل الاجتماعي. أن نتلقى أكثر من 300.000 تصويت لهو أمر رائع، الشكر الكبير لجميع من شارك!".