دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي المكسيك
12 مارس
-
15 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي نيوزيلندا
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي تركيا
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي ألمانيا
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
176 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو آر سي / أخبار عاجلة

تتويج كارلوس ساينز كأعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات

المشاركات
التعليقات
تتويج كارلوس ساينز كأعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات
05-05-2020

تمّ تتويج كارلوس ساينز كأعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، وذلك ضمن تصويت للجمهور والصحفيين المختصين على موقع البطولة الإلكتروني الرسمي.

تفوق الإسباني بطل العالم مرتين على سيباستيان لوب في التصويت النهائي. حيث حصل ساينز على 57.28 بالمئة من الأصوات.

لفتت المسابقة أنظار جميع متابعي الراليات حول العالم، مع أكثر من 80.000 تصويت في النهائيات. وبالمجمل، جذبت المسابقة 300.000 تصويتاً طوال كامل الشهر، بتنظيم من قبل مروّج "دبليو آر سي" وبدعم من بيريللي.

وقال ساينز صاحب الـ 58 عاماً: "لا يمكنني التعبير عن مدى سعادتي بهذه الحفاوة. شكراً جزيلاً لكم على التصويت، وبالطبع على منحي الفوز أمام سيباستيان لوب".

وأكمل: "لا يمكنني أن أعبر لكم عن مدى تقديري الذي أكنّه لسائق مثل سيباستيان لوب، وكم يستحق أن يكون الأعظم. لكن لم تكن الكلمة لي في هذا التصويت، جميع أبطال العالم يستحقون التقدير. لكن الفائز وحيد، في هذه الحالة، كنت أنا".

وتابع: "لقد قدمتُ كل شيء للراليات. حياتي كانت متمحورة حولها، ولطالما كانت حلمي، واليوم رياضة الراليات وكامل عائلة البطولة منحوني ابتسامة كبيرة وهذا التقدير الكبير".

اقرأ أيضاً:

من جهته، أثنى أوليفرسيسلا المدير الإداري للجهة المروجة للبطولة على ردة الفعل الهائلة التي حظيت بها هذه المسابقة.

حيث قال: "بداية، تهانيّ الحارة لساينز على لقب آخر أضافه إلى مسيرته الحافلة!".

وأكمل: "إنه أسطورة حقيقية في البطولة وذلك بفضل مهاراته المذهلة على أصعب المسارات في هذا الكوكب. إنه يعرف بلقب ’الملك كارلوس’ والآن بات هذا اللقب رسمياً، إنه ملك ’دبليو آر سي’!".

وأردف: "من الناحية الإحصائية، سيباستيان أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ البطولة. لكننا أردنا منح الجمهور حرية التصويت والاختيار للسائق الذين يرون أنه الأعظم".

واختتم: "لقد تجاوزت شعبية هذه المسابقة توقعاتنا. أردنا تقديم بعض المرح للمتابعين، لكن شعبيتها ازدادت في وسائل التواصل الاجتماعي. أن نتلقى أكثر من 300.000 تصويت لهو أمر رائع، الشكر الكبير لجميع من شارك!".

المقال التالي
لابي "تفاجأ" بعدم اعتزال أوجييه بعد خسارة لقب 2019 في "دبليو آر سي"

المقال السابق

لابي "تفاجأ" بعدم اعتزال أوجييه بعد خسارة لقب 2019 في "دبليو آر سي"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
قائمة السائقين كارلوس ساينز

منصة السباق

رالي إيطاليا

رالي إيطاليا

٤ يونيو - ٧ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
إندي كار

باتون وألونسو قد يتشاركان سيارة مكلارين ثالثة في الإندي كار

2
فورمولا 1

هورنر: التدابير الصحية "الصارمة" لإقامة سباق النمسا ستكون نموذجًا للحلبات الأخرى

3
فورمولا 1

نظرة أولى على أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حلبة زاندفورت

4
فورمولا 1

لوكلير يتقدّم على فيتيل في التجارب الثانية وهاميلتون يصطدم بالجدار في كندا

5
فورمولا 1

زاك براون: الفورمولا واحد جاهزة للانطلاق لكن قد نواجه المشاكل لاحقاً

أحدث ملفات الفيديو

ملخّص رالي المكسيك 2020 06:30
دبليو آر سي

ملخّص رالي المكسيك 2020

رالي المكسيك: المراحل الخاصة 14 - 18 01:40
دبليو آر سي

رالي المكسيك: المراحل الخاصة 14 - 18

رالي المكسيك: المراحل الخاصة 10 - 13 01:53
دبليو آر سي

رالي المكسيك: المراحل الخاصة 10 - 13

رالي المكسيك: حادثة لابي 01:46
دبليو آر سي

رالي المكسيك: حادثة لابي

رالي المكسيك: المراحل الخاصة 1-4 01:48
دبليو آر سي

رالي المكسيك: المراحل الخاصة 1-4

أحدث الأخبار

تتويج كارلوس ساينز كأعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات
WRC

تتويج كارلوس ساينز كأعظم سائق في تاريخ بطولة العالم للراليات

لابي "تفاجأ" بعدم اعتزال أوجييه بعد خسارة لقب 2019 في "دبليو آر سي"
WRC

لابي "تفاجأ" بعدم اعتزال أوجييه بعد خسارة لقب 2019 في "دبليو آر سي"

دبليو آر سي: تأجيل جولتَي البرتغال وإيطاليا بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"
WRC

دبليو آر سي: تأجيل جولتَي البرتغال وإيطاليا بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"

أوجييه: رالي المكسيك لم يكن يجب أن يقام
WRC

أوجييه: رالي المكسيك لم يكن يجب أن يقام

رالي المكسيك: أوجييه يحقق أوّل فوز مع تويوتا بعد إلغاء اليوم الأخير من الحدث
WRC

رالي المكسيك: أوجييه يحقق أوّل فوز مع تويوتا بعد إلغاء اليوم الأخير من الحدث

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.