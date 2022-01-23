تاناك ينسحب من رالي مونتي كارلو مع تفاقم بداية هيونداي "القاسية" للحقبة الجديدة

عانى الصانع الكوري من يومٍ للنسيان في ظلّ مواجهة سائقيه الثلاثة للمتاعب على مدار مراحل السبت الخمسة، لتبقى سيارتان فقط في دائرة المنافسة على النقاط.

وبعد بدئه اليوم خامسًا، أُجبر تاناك على الانسحاب على إثر فترة صباحيّة مليئة بالأحداث شهدت تعرّضه لثقبين وحادث.

وكان بطل 2019 يحمل معه إطارًا بديلًا واحدًا، وتعرّض لثقبٍ في إطاره الخلفي الأيمن في المرحلة الأولى، قبل أن يكون خيار إطاراته سيّئًا في مرحلة "سيستيرون" على الثلج والجليد.

إذ انزلق نحو هضبة وألحق ضررًا بمقدّمة سيارته "آي20 ان" قبل أن يتعرّض لثقبٍ آخر. وازداد الوضع سوءًا بالنظر إلى عدم قدرة أطقم الفرق على تصليح السيارات وسط اليوم وفق صيغة رالي مونتي كارلو.

وبعد تقييم الضرر مساء السبت، أكّد الفريق أنّ تاناك لن يكون قادرًا على المواصلة.

وقال تاناك: "كان الثقب في المرحلة الأولى من بين تلك الأشياء التي تحدث. واصلنا، لكن من دون إطار بديل وكان علينا الإبقاء على الأمور نظيفة قدر الإمكان. لكن للأسف في الأجواء الجليديّة في المرحلة الأخيرة فقد ارتكبنا خطأً صغيرًا للغاية، لكنّه كان مكلفًا في النهاية".

وأردف: "تعرّضنا لبعض الضرر وانتهى كلّ شيء. كان سائل التبريد يتسرّب وكانت حرارة المحرّك ترتفع، لذا تعيّن علينا إيقاف السيارة. لن نكون قادرين على المواصلة غدًا (الأحد) لكنّنا ملتزمون بالتعلّم من عطلة نهاية الأسبوع الصعبة هذه للبناء عليها لبقيّة الموسم".

في المقابل حلّ تييري نوفيل في المركز السادس مع نهاية مجريات السبت على بُعد 7 دقائق و44 ثانية عن المتصدّر سيباستيان أوجييه.

أمّا السائق الثالث في الفريق أوليفر سولبرغ فقد خرج عن المسار خلال اليوم، وجاء ذلك جزئيًا بسبب فقدانه لتركيزه بسبب تسرّب غازات العادم إلى قمرة القيادة.