تاناك: يُمكن لـ "ام-سبورت" القيام بعملٍ ضخمٍ للحاق بمنافساتها في "دبليو آر سي"
اعترف أوت تاناك بأنّ فريقه "ام-سبورت" يُواجه "عملًا ضخمًا" لردم الفجوة مع تويوتا وهيونداي ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، لكنّه واثقٌ من قدرته على ذلك.
حقّق الإستوني تقدّمًا جيّدًا على صعيد استخراج السرعة من سيارة فورد بوما خلال مشاركته الرسميّة الأولى على السيارة في رالي مونتي كارلو، لكنّه لم يكن قادرًا على فرض تحدٍ على الصدارة.
وفي حين أنّ مشكلة كهربائيّة أثّرت عليه سلبًا يوم الخميس وتبعهتها مشكلة في نظام التوجيه يوم السبت، برزت لمحات على قوّة حزمة تاناك/ام-سبورت ضمن مرحلة السرعة يوم الأحد عندما كان صاحب الـ 35 عامًا على بُعد 0.6 ثانية فقط من الفوز بها.
وأكمل الإستوني الرالي خامسًا على بُعد أكثر من دقيقتين عن الفائز سيباستيان أوجييه سائق تويوتا.
وقال تاناك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت عطلة نهاية أسبوعٍ جيّدة بشكلٍ عام. كنّا قادرين على تعلّم الكثير وقطع مسافات جيّدة بالسيارة كذلك. لا نزال بحاجة لتحسين الكثير من الأشياء بالتأكيد، ونحتاج للتمتّع بأداء ثابت واستخراج بعض السرعة الإضافيّة، لكنّني أعتقد بأنّ هناك طرقًا لتحقيق ذلك".
وأردف: "أظهرت مرحلة السرعة أنّه من الممكن التحلي بأداء تنافسي مع هذه السيارة، كلنّنا نحتاج لإيجاد توازنٍ أفضل للسماح لنا بالقيادة بذات الشكل طوال المراحل التقليديّة، لأنّنا لسنا قادرين على الإبقاء على الإطارات حيّة على مدار تلك المسافة في الوقت الحاضر".
وأكمل: "هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج لفعلها، ونحن متأخّرون في الوقت الحاضر، وأمامنا عملٌ ضخمٌ للقيام به. لكن طالما أنّ هنالك إرادة فستكون هناك طريقة لفعل ذلك حتمًا".
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