تاناك يخرج دون أذى من حادثة عنيفة في رالي استونيا
خرج أوت تاناك مع ملاحه مارتن جارفيوجا سليمين، من حادثة عنيفة على سرعة عالية تعرض لها خلال رالي أستونيا.
Ott Tänak, Hyundai World Rally Team
الصورة من قبل: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport
كان تاناك على متن سيارته هيوندا ضمن الفئة الوطنية، خلال مجريات الرالي الذي يشكل الجولة الرابعة من بطولة الراليات الأوروبية.
ويؤمن الرالي فرصة لـ تاناك وملاحه لإكمال مزيد من المسافة قبيل جولتي "دبليو آر سي" على المسارات الحصوية السريعة في لاتفيا وفنلندا.
وتم نشر فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي يظهر فيه تاناك وهو يفقد السيطرة على السيارة بسرعة عالية، حيث انقلبت قبل أن تتوقف.
ومن الصور، يبدو أن السيارة تعرضت لضرر شديد ومن غير الممكن إصلاحها لإكمال الرالي.
ونُقل تاناك وزميله إلى المشفى من أجل إكمال الفحوصات الطبية، حيث تم التأكد من أن بطل العالم 2019 بحال جيدة.
وتأتي هذه الحادثة لتواصل سوء حظّ تاناك بعد أن تعرض لحادثة في المرحلة الثانية من رالي بولندا. وتستعد هيونداي للمنافسة في رالي وطني آخر الأسبوع المقبل مع إيسابيكا لابي في رالي ليتوفا في ليثوانيا استعداداً لعودته إلى "دبليو آر سي" في لاتفيا لاحقاً هذا الشهر.
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