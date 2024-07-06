جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
دبليو آر سي

تاناك يخرج دون أذى من حادثة عنيفة في رالي استونيا

خرج أوت تاناك مع ملاحه مارتن جارفيوجا سليمين، من حادثة عنيفة على سرعة عالية تعرض لها خلال رالي أستونيا.

أوت تاناك، هيونداي

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team

الصورة من قبل: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

كان تاناك على متن سيارته هيوندا ضمن الفئة الوطنية، خلال مجريات الرالي الذي يشكل الجولة الرابعة من بطولة الراليات الأوروبية. 

ويؤمن الرالي فرصة لـ تاناك وملاحه لإكمال مزيد من المسافة قبيل جولتي "دبليو آر سي" على المسارات الحصوية السريعة في لاتفيا وفنلندا.

 

وتم نشر فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي يظهر فيه تاناك وهو يفقد السيطرة على السيارة بسرعة عالية، حيث انقلبت قبل أن تتوقف.

ومن الصور، يبدو أن السيارة تعرضت لضرر شديد ومن غير الممكن إصلاحها لإكمال الرالي.

ونُقل تاناك وزميله إلى المشفى من أجل إكمال الفحوصات الطبية، حيث تم التأكد من أن بطل العالم 2019 بحال جيدة.

وتأتي هذه الحادثة لتواصل سوء حظّ تاناك بعد أن تعرض لحادثة في المرحلة الثانية من رالي بولندا. وتستعد هيونداي للمنافسة في رالي وطني آخر الأسبوع المقبل مع إيسابيكا لابي في رالي ليتوفا في ليثوانيا استعداداً لعودته إلى "دبليو آر سي" في لاتفيا لاحقاً هذا الشهر.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق دبليو آر سي تطلق برنامجاً للسائقات

أبرز التعليقات

أوت تاناك
More from
أوت تاناك
دبليو آر سي: هيونداي تخطط لمساعدة تاناك في استغلال إمكانيات السيارة

دبليو آر سي: هيونداي تخطط لمساعدة تاناك في استغلال إمكانيات السيارة

دبليو آر سي
رالي البرتغال
دبليو آر سي: هيونداي تخطط لمساعدة تاناك في استغلال إمكانيات السيارة
رالي السويد: تاناك يُنهي جفاف انتصارات أم-سبورت

رالي السويد: تاناك يُنهي جفاف انتصارات أم-سبورت

دبليو آر سي
رالي السويد
رالي السويد: تاناك يُنهي جفاف انتصارات أم-سبورت
دبليو آر سي: تاناك ينفي شائعات خروج هيونداي من البطولة

دبليو آر سي: تاناك ينفي شائعات خروج هيونداي من البطولة

دبليو آر سي
رالي إستونيا
دبليو آر سي: تاناك ينفي شائعات خروج هيونداي من البطولة
هيونداي موتورسبورت
More from
هيونداي موتورسبورت
دبليو آر سي: هيونداي تكرّم ذكرى برين عبر كسوة لونية خاصة ودعم المؤسسة الخيرية

دبليو آر سي: هيونداي تكرّم ذكرى برين عبر كسوة لونية خاصة ودعم المؤسسة الخيرية

دبليو آر سي
دبليو آر سي: هيونداي تكرّم ذكرى برين عبر كسوة لونية خاصة ودعم المؤسسة الخيرية
رالي مونتي كارلو 2024: نوفيل يفوز في مواجهة رائعة مع أوجيه مع افتتاح الموسم

رالي مونتي كارلو 2024: نوفيل يفوز في مواجهة رائعة مع أوجيه مع افتتاح الموسم

دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
رالي مونتي كارلو 2024: نوفيل يفوز في مواجهة رائعة مع أوجيه مع افتتاح الموسم
دبليو آر سي: كريغ برين نجم الراليات يفارق الحياة بحادث مأساوي في كرواتيا

دبليو آر سي: كريغ برين نجم الراليات يفارق الحياة بحادث مأساوي في كرواتيا

دبليو آر سي
دبليو آر سي: كريغ برين نجم الراليات يفارق الحياة بحادث مأساوي في كرواتيا

أحدث الأخبار

ضرر أرضيّة فيرستابن كلّفه 100 نقطة ارتكازيّة

ضرر أرضيّة فيرستابن كلّفه 100 نقطة ارتكازيّة

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ضرر أرضيّة فيرستابن كلّفه 100 نقطة ارتكازيّة
مرسيدس تكشف عن وضع أوامر الفريق في سباق بريطانيا والحليف الأقوى لها في سيلفرستون

مرسيدس تكشف عن وضع أوامر الفريق في سباق بريطانيا والحليف الأقوى لها في سيلفرستون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مرسيدس تكشف عن وضع أوامر الفريق في سباق بريطانيا والحليف الأقوى لها في سيلفرستون
هاميلتون "الفخور": كان بالإمكان استخلاص مزيد من الأداء في تصفيات سيلفرستون

هاميلتون "الفخور": كان بالإمكان استخلاص مزيد من الأداء في تصفيات سيلفرستون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون "الفخور": كان بالإمكان استخلاص مزيد من الأداء في تصفيات سيلفرستون
نوريس يحتاج الأمطار وسيكون جاهزًا للمعركة مع راسل وهاميلتون في سباق بريطانيا

نوريس يحتاج الأمطار وسيكون جاهزًا للمعركة مع راسل وهاميلتون في سباق بريطانيا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نوريس يحتاج الأمطار وسيكون جاهزًا للمعركة مع راسل وهاميلتون في سباق بريطانيا

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط