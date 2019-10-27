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دبليو آر سي / رالي كتالونيا / تقرير المرحلة

تاناك يُحرز لقب الـ "دبليو آر سي" 2019 ونوفيل يفوز برالي كتالونيا

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تاناك يُحرز لقب الـ "دبليو آر سي" 2019 ونوفيل يفوز برالي كتالونيا
من قبل:
, رئيس التحرير
27-10-2019

حقّق تييري نوفيل الفوز برالي كتالونيا بإسبانيا، الجولة الـ 13 وما قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لموسم 2019، إلّا أنّ الفرحة الكبرى كانت من نصيب الإستوني أوت تاناك الذي أحرز لقب البطولة.

سيطر نوفيل على مجريات رالي كتالونيا ولكن ذلك لم يشفع له من أجل إبقاء حظوظه بالمنافسة على اللّقب قائمة حتى الجولة الأخيرة في أستراليا، في ظلّ أداء تاناك الباهر طوال هذا العام.

انتهى اليوم الثاني من الرالي يوم أمس السبت مع تواجد تييري نوفيل في الصدارة بفارق 21.5 ثانية عن داني سوردو، بينما كان يبتعد تاناك بفارق 24.6 ثانية عن الصدارة و3.1 ثانية عن سوردو.

وتألّف اليوم الأخير من الرالي من أربع مراحل خاصة بالسرعة إذ وفي حين حافظ ثنائي هيونداي على أفضليته خلال المراحل الثلاثة الأولى، ولكن تاناك قدّم تأدية مثالية خلال المرحلة الأخيرة "باور ستيج" مسجّلاً أسرع زمن ليخطف المركز الثاني من سوردو بفارق 0.4 ثانية.

وبذلك أحرز تاناك لقبه الأوّل بالبطولة مهديًا تويوتا بطولة السائقين للمرّة الأولى منذ 25 عامًا.

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المدافع عن لقبه سيباستيان أوجييه كان السائق الآخر القادر على إيقاف زحف تاناك بيد أنه تعرّض لمشكلة في سيارته سيتروين منعته من المنافسة مع انطلاق الرالي. وأنهى الفرنسي الرالي بالمركز الثامن في الترتيب العام.

وفي المركز الرابع حلّ سيباستيان لوب متقدمًا بفارق 6.3 ثانية على الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا.

المركز السادس كان من نصيب إلفين إيفانز خلف سيارة فورد حيث تفوّق على زميله الفنلندي تيمو سونينن. أوجييه ومادس أوستبرغ وإريك كاميلي أكملوا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الرالي:

المركز # السائق/المُعاون 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق
1 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium نيكولاس جيلسول 		2:56:46.2   2:56:46.200 36:17.800
2 6 Spain داني سوردو
Spain كارلوس ديل باريو 		2:57:01.4   2:57:01.400 36:33.000
3 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		2:57:07.2   2:57:07.200 36:38.800
4 19 France سيباستيان لوب
Monaco دانيال ايلينا 		2:57:32.3   2:57:32.300 37:03.900
5 10 Finland ياري-ماتي لاتفالا
Finland مييكا أنتيلا 		2:57:41.7   2:57:41.700 37:13.300
6 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		2:58:00.6   2:58:00.600 37:32.200
7 3 Finland تيمو سونينن
Finland يارمو يتينن 		2:58:17.8   2:58:17.800 37:49.400
8 1 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		3:01:04.1   3:01:04.100 40:35.700
9 23 Norway مادس أوستبرغ
Norway تورستين إريكسن 		3:04:39.0   3:04:39.000 44:10.600
10 56 France إريك كاميلي
France بنجامين فيلاس 		3:04:46.4   3:04:46.400 44:18.000
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السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي كتالونيا
الكاتب خضر الراوي

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