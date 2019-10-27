تاناك يُحرز لقب الـ "دبليو آر سي" 2019 ونوفيل يفوز برالي كتالونيا

سيطر نوفيل على مجريات رالي كتالونيا ولكن ذلك لم يشفع له من أجل إبقاء حظوظه بالمنافسة على اللّقب قائمة حتى الجولة الأخيرة في أستراليا، في ظلّ أداء تاناك الباهر طوال هذا العام.

انتهى اليوم الثاني من الرالي يوم أمس السبت مع تواجد تييري نوفيل في الصدارة بفارق 21.5 ثانية عن داني سوردو، بينما كان يبتعد تاناك بفارق 24.6 ثانية عن الصدارة و3.1 ثانية عن سوردو.

وتألّف اليوم الأخير من الرالي من أربع مراحل خاصة بالسرعة إذ وفي حين حافظ ثنائي هيونداي على أفضليته خلال المراحل الثلاثة الأولى، ولكن تاناك قدّم تأدية مثالية خلال المرحلة الأخيرة "باور ستيج" مسجّلاً أسرع زمن ليخطف المركز الثاني من سوردو بفارق 0.4 ثانية.

وبذلك أحرز تاناك لقبه الأوّل بالبطولة مهديًا تويوتا بطولة السائقين للمرّة الأولى منذ 25 عامًا.

المدافع عن لقبه سيباستيان أوجييه كان السائق الآخر القادر على إيقاف زحف تاناك بيد أنه تعرّض لمشكلة في سيارته سيتروين منعته من المنافسة مع انطلاق الرالي. وأنهى الفرنسي الرالي بالمركز الثامن في الترتيب العام.

وفي المركز الرابع حلّ سيباستيان لوب متقدمًا بفارق 6.3 ثانية على الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا.

المركز السادس كان من نصيب إلفين إيفانز خلف سيارة فورد حيث تفوّق على زميله الفنلندي تيمو سونينن. أوجييه ومادس أوستبرغ وإريك كاميلي أكملوا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الرالي: