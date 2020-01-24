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تاناك يتعرض لحادثة تخرجه من رالي مونتي كارلو

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تاناك يتعرض لحادثة تخرجه من رالي مونتي كارلو
24-01-2020

تعرض أوت تاناك حامل لقب بطولة العالم في الراليات "دبليو آر سي" إلى حادثة على متن سيارته هيونداي، أخرجته من رالي مونتي كارلو 2020، وذلك بعد سرعة مذهلة أظهرها صباح يوم أمس الجمعة.

خرج تاناك عن المسار خلال المرحلة الثانية الصباحية، على سرعة عالية، لتقع سيارته هيونداي ضمن حفرة قبل أن تنقلب.

ولم يبدُ أن أن تاناك وملاحه مارتين جارفيويا قد تعرضا لأذية عند خروجهما من السيارة.

وكان تاناك يحتل المركز الرابع عند بداية المرحلة بفارق 10.3 ثانية خلف المتصدر، زميله تييري نوفيل.

لكن نوفيل خسر الصدارة في المرحلة الرابعة لصالح إلفين إيفانز سائق تويوتا. حيث بات يمتلك فارقاً يبلغ 3.4 ثانية أمام نوفيل و5.5 ثانية أمام سيباستيان أوجييه الفائز ست مرات برالي مونتي كارلو.

 

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