تاناك يتصدر وأوجييه ينسحب في اليوم الثاني من رالي فنلندا الدولي

وكان بطل العالم 2019 الأسرع في المرحلتين الثالثة والرابعة الصباحية، قبل أن يعيد الكرة في المرحلة السادسة، ليقرر اعتماد استراتيجية مختلفة تهدف الى الحفاظ على اطارات سيارته تلافياً للمشاكل والوصول إلى خط النهاية.

وبالفعل نجح تاناك في إنهاء اليوم الثاني من المنافسات في الصدارة بوقت قدره 1,43,32,1 ساعة متقدما بفارق 24,1 ثانية عن كالي روفانبيرا (تويوتا ياريس) وبفارق 25,9 ثانية عن زميله البلجيكي تييري نوفيل.

قال تاناك "قضت الخطة: الإطارات استهلكت كثيراً لذا كان من المهم أن نصل على هنا من دون ارتكاب الأخطاء، لذا فكل شيء يسير بشكل جيد".

وأظهر نوفيل أداء خارقاً في المرحلة الاخيرة لهذا اليوم (الثامنة) فسجل التوقيت الاسرع وتقدم بفارق 12,3 ثانية عن تاناك، وقلص بالتالي الفارق بينه وبين سائق تويوتا روفانبيرا إلى 1,8 ثانية فقط في الترتيب العام، ما ينذر بمنافسة حامية على المسارات الثلجية يوم غد (الأحد).

ووصل الإيرلندي غريغ برين (هيونداي) في المركز الرابع، لكنه ظل بعيداً عن الصراع الدائر على منصة التتويج اثر تأخره عن ثلاثي المقدمة 53,4 ثانية.

في المقابل، ضيّق سائق تويوتا الويلزي إلفين إيفانز الخناق على برين اذ لا تفصل بينهما سوى 10,1 ثوانٍ، لكن الاول عانى من مركزه عند خط الإنطلاق على غرار زميله في الفريق بطل العالم السباعي الفرنسي سيباستيان أوجييه.

وواجهت الفرق صعوبة في الحفاظ على مطاط الإطارات، حيث عانى السائقون من التماسك على المسارات، وقد دفع أوجييه غالياً ثمن افتتاحه للمسارات يوم الجمعة، ما اجبره على لعب دور "الكنّاس" لباقي الفرق وفي اليوم التالي أيضاً (السبت) ليتأخر بحوالي دقيقة عن سائقي الصدارة.

وأكثر من ذلك، خرجت سيارة الفائز برالي مونتي ـ كارلو باكورة الجولات، عن المسار قبل 50 متراً من نهاية المرحلة الثامنة الاخيرة لهذا اليوم ففضل الثنائي الفرنسي أوجييه ـ جوليان إنغراسيا الانسحاب لان العقوبة التي تمنح للمنسحب في المرحلة الاخيرة هي 10 دقائق أي أقل من الوقت الذي أهدره لاعادة السيارة إلى المسار وهو 20 دقيقة.

ويأمل أوجييه أن يعود غداً من أجل حصد النقاط الإضافية التي تمنح للاوائل في المرحلة الاخيرة الـ "باور ستايدج".

قال بطل العالم "حصل ذلك عند المنعطف الاخير، وقد انزلقت السيارة واصطدمنا بحائط ثلجي. الامر مؤسف ولكن في مطلق الاحوال كانت عطلة نهاية اسبوع للنسيان. القصة ذاتها تتكرر في كل مرة نفتتح المسارات فيها على مسارات ثلجية".

واستفاد السائق الشاب النروجي اوليفر سولبيرغ، نجل بيتر بطل العالم 2003، من معاناة أوجييه ليتقدم للمركز السادس في أول مشاركة له خلف مقود سيارة دبليو آر سي مع فريق هيونداي.

وحل كل من تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) وثنائي فورد تيمو سونينن وغوس غرينسميث في المراكز السابعة والثامنة والتاسعة.

وعاد المركز العاشر في الترتيب العام والاول في "دبليو آر سي2" إلى السائق إيسابيكا لابي (فولكسفاكن بولو آر5)، مع 49.8 ثانية في جعبته أقل من سائق شكودا أندرياس ميكيلسون.

وتمكن السائق السعودي راكان الراشد مع ملاحه البرتغالي هوغو ماغاليش (غولف جي تي آي آر5) من الوصول في المركز الـ 29 في الترتيب العام والعاشر في "دبليو آر سي3"، فيما حلّ الثنائي الفنلندي تيمو أسونما وماركو سالمينن (فابيا إيفو) في المركز الأوّل لهذه الفئة والرابع عشر في الترتيب العام.

وتقام غدا المرحلتان التاسعة والعاشرة، وهما عبارة عم مرحلة "أيتايارفي" التي تبلغ مسافتها 22,47 كيلومتراً وتعاد مرتين، على أن يكون المرور الثاني كـ "باور ستايدج" مع منح نقاط إضافية لاسرع خمس سيارات في هذه المرحلة.

الترتيب العام مع نهاية اليوم الثاني: