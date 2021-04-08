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السابق / رالي كرواتيا الدولي...رحلة نحو المجهول لفرق البطولة
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تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا

يعتقد أوت تاناك بأنّ "الإمكانيات الكاملة" لسيارة هيونداي موتورسبورتس "آي20" ستظهر خلال رالي كرواتيا في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

تاناك: هيونداي ستُظهر إمكانياتها في كرواتيا

حقق تاناك فوزه الثاني في بطولة العالم للراليات كسائق لهيونداي خلال رالي فنلندا في شهر فبراير/شباط الماضي حيث تغلّب على كالي روفانبيرا سائق تويوتا ياريس بفارق 17.5 ثانية.

وجعلته هذه النتيجة يتقدّم للمركز الخامس في الترتيب العام، وكانت على النقيض تماماً من الجولة الافتتاحية في رالي مونتي كارلو حيث انسحب بعد انثقاب إطاره في مناسبتَين صبيحة اليوم ما قبل الأخير.

وعلى الرغم من وصوله لمحطّة الصيانة، إلاّ أنّه لم يتمكّن من إكمال الرالي بعد حصوله على عقوبة لخرقه اللوائح بعد فحصه ثلاثة إطارات سليمة.

 وكشف بطل 2019، خلال حديثه بعد انتهاء رالي فنلندا، بأنّه قرّر الضغط أكثر على المهندسين على أمل أن يقدموا سيارة قادرة على الفوز في الحدث الثلجي الوحيد للسلسلة.

ومع ذلك، قال الإستوني الآن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه ستكون هناك قفزة ملحوظة في أداء سيارة "آي20" خلال رالي كرواتيا – كما أنّه واثق بأنّ ذلك سيستمرّ حتى نهاية الموسم.

"الراليات الشتوية كرالي فنلندا دائماً ما تكون خاصة جداً (بسبب الظروف)، وهي لا تعكس الإمكانيات الحقيقية للسيارة فيما تبقى من الموسم" قال تاناك.

وأضاف: "بالطبع، قام الفريق بعمل رائع وعليه أن يشعر بالفخر لتغلبه على تويوتا على الأراضي الفنلندية".

 وأكمل: "لا توجد الكثير من أوجه التشابه بين رالي فنلندا ورالي كرواتيا، أو بقية راليات الموسم، لكن بالطبع نحن نعمل جاهدين لمزيد تطوير أنفسنا".

وأردف: "عدد الأحداث على الطرقات الإسفلتية أكبر بكثير في البطولة (هذا العام)، لذا سيكون من المهمّ تحقيق نتيجة جيدة في كرواتيا".

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كما سيشارك تاناك في مجريات رالي سان مارينو خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، حيث سيصبح رالي كرواتيا أوّل حدث يُقام بالكامل على الطرقات الإسفلتية منذ رالي ألمانيا في 2019 – الذي فاز فيه – بالإضافة لمحدودية الاختبارات نظراً لقيود السفر المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.

وسينضم إليه في هذا الحدث الخاص زميله في الفريق تيري نوفيل وناشئ هيونداي بيير لويس لوبيت.

وقال الإستوني في هذا الصدد: "أصبحت الاختبارات محدودة جداً خلال جائحة كوفيد، لذا كلّ كيلومتر نقطعه على متن السيارة مهمّ".

واختتم: "خصائص سان مارينو لا تشبه كثيراً كرواتيا، لذا سيكون هدفنا مرتبطاً أكثر بالتعوّد على الطرقات الإسفلتية".

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