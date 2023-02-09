تاناك: مشاركتي في الرالي المحلي كانت "هامة" من أجل الاستعداد لرالي السويد

آثرت ام-سبورت إشراك سيارة فورد بوما رالي1 مع سائقها الجديد تاناك في رالي أوتيبا الشتوي، إلى جانب اختبار تحضيري في أوسترسوند في السويد استعدادًا للرالي الجليدي الوحيد على روزنامة "دبليو آر سي" هذا الموسم والذي ينطلق اليوم الخميس في السويد.

وكان تاناك قد أمضى غالبية الجولة الافتتاحية للموسم في مونتي كارلو في محاولة للتأقلم مع سيارة بوما بعد انتقاله إلى الفريق خلال الفترة الشتوية قادمًا من هيونداي.

وأكمل بطل العالم لموسم 2019 رالي مونتي كارلو الافتتاحي في المركز الخامس، بينما حل ثانيًا في مرحلة الباورستيج حاصدًا أربع نقاط إضافية.

ومع تقييد البطولة للفرق بـ 21 يومًا فقط من الاختبارات هذا الموسم من أجل تقليل النفقات، فقد اختارت ام-سبورت، هيونداي وتويوتا المشاركة في راليات محلية في إستونيا وفنلندا من أجل تعويض وقت تلك الاختبارات.

وقد حصد تاناك الفوز على الطرقات المغطاة بالجليد في أوتيبا بعد هيمنة كاملة على مراحل الرالي الثمان يوم السبت الماضي، حيث يعتقد صاحب الـ 35 عامًا أن تلك المشاركة ستكون هامة له قُبيل رالي السويد نهاية هذا الأسبوع.

فقال: "كان من الضروري عمومًا أن أتواجد هنا وأخوض كل هذه المراحل. لقد اختبرنا العديد من الأجواء المختلفة. كان راليًا صعبًا".

وأضاف: "لم يكن هنالك جليد في بداية الأسبوع ومن ثم تساقط الكثير. كان راليًا متطلبًا للغاية ضمن تلك الأجواء الصعبة، حيث كان بالإمكان الشعور بالسيارة بشكل كبير، لذلك كان من المهم جدًا خوض هذا الرالي".

وتابع: "كنا بحاجة لأن نكون مستعدين (لرالي السويد). كان ذلك هو الاختبار الأخير والآن أنا بحاجة إلى المضي قدمًا. لطالما كانت جولة السويد مميزة وسأخوضها للمرة الأولى على هذه السيارة، لذلك كان من الضروري خوض ذلك الاختبار".