تاناك: قوانين "دبليو آر سي" الهجينة الجديدة "لن تحدث أي تغيير"

كان سائق هيونداي أول من تعرض لمشكلة في نظام سيارته الهجين خلال رالي السويد، واضطر تحت القوانين الحالية للانسحاب لدواعي السلامة.

وكان تاناك ينافس على الصدارة عندما ظهر تحذير ضمن وحدة التحكم بالرغم من أن سيارته كانت ما زالت تعمل.

وإضافة لانسحابه، تلقى كذلك عقوبة 10 دقائق، لينهي أية آمال له بالوصول ضمن المراكز العشرة الأولى بعد إعادة مشاركته في اليوم التالي ضمن قوانين إعادة المشاركة.

وقام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بتعديل القوانين، عبر تقليص العقوبات الزمنية لهذه المشاكل إلى دقيقتين لكل مرحلة، وذلك بعد مطالبات من قبل هيونداي، تويوتا وأم-سبورت.

ولو تم تطبيق مثل هذه العقوبة المعدلة في السويد، لكان تاناك قادراً على السعي نحو المركز الخامس أو السادس، وحصد نقاط ثمينة.

أوت تاناك ومارتن جارفيوجا، هيونداي آي20، هيونداي موتورسبورت تصوير: هيونداي

وضمن معرض كلامه على هامش رالي كرواتيا، تكلم تاناك بطل موسم 2019 عن رأيه في المسألة.

فقال: "العقوبات تغيرت، لكن من الواضح أن المشكلة في ناحية أخرى".

وأكمل: "الأنظمة الهجينة ليست مخصصة للراليات حالياً، وأعتقد أن هذا هو المجال الذي يجب النظر فيه".

وتابع: "عندما تحصل على عقوبة، فإن ذلك لا يغير من طريقة عمل المصنّع أو الفريق، والمسألة ليست تحت السيطرة. العقوبات لا تحدث أي تغيير".

وأردف: "الراليات رياضة صعبة، ولا بدّ من توافق الأنظمة الهجينة معها. حالياً الواقع ليس كذلك. لا بد من التركيز على تحسينها لتناسب الراليات".

واختتم: "نحن نركز على المكان الخاطئ. يجب التركيز على عدم حصول تلك المشاكل في المقام الأول".