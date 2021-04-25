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السابق / رالي كرواتيا: أوجييه يحسم المركز الأوّل بفارق 0.6 ثانية
دبليو آر سي / رالي كرواتيا / أخبار عاجلة

تاناك شعر بأنه خارج منطقة راحته طيلة مجريات رالي كرواتيا

كشف أوت تاناك أنه شعر بوجوده خارج منطقة راحته خلال منافسات رالي كرواتيا نهاية هذا الأسبوع، والذي كان الفوز به من نصيب سيباستيان أوجييه.

تاناك شعر بأنه خارج منطقة راحته طيلة مجريات رالي كرواتيا

عانى تاناك من أجل مُجاراة وتيرة ثلاثي الصدارة في كرواتيا، ليُكمل الرالي متأخرًا بأكثر من دقيقة عن منصّة التتويج في المركز الرابع.

وكان الإستوني واثقًا بأنّ حلًا لضعف وتيرته قد يبرز بعد المراحل الست ليوم الجمعة، لكن وبالرُغم من العمل عن قرب مع مهندسي هيونداي موتورسبورت، لم يتمكن من تحقيق أي تقدم يُرضيه.

وقُبيل الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، صرّح تاناك الفائز بلقب 2019 بأن "الإمكانيات الحقيقية" لسيارة هيونداي "آي20 كوب" ستكون واضحة للجميع في كرواتيا، لكنّ ذلك لم يُثمر عن شيء.

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"لم يكن ذلك هو مستوى الأداء الذي كنا لنتوقعه أو نأمله بالقدوم إلى هنا" قال تاناك.

وأضاف: "أستمتع بالراليات الأسفلتية، لكنني كنت بعيدًا للغاية عن منطقة راحتي طيلة نهاية هذا الأسبوع. لم أحظ بشعور طبيعي، كما أننا افتقرنا أفضلية الأداء المطلوبة. من الواضح أن هنالك الكثير من العمل أمامي، لكن من الممكن أن يعزّينا الأداء الذي ظهر به تييري (نوفيل، زميله بالفريق) في هذه الجولة".

يُشار إلى أنّ كريغ برين زميل تاناك قد عانى هو الآخر من مشاكل في الإعدادات واختيارات الإطارات، حيث أكمل الرالي بالمركز السابع.

لكن وعلى النقيد تمامًا، تواجد نوفيل في صدارة الرالي بعد اليوم الافتتاحي وبدا في طريقه نحو الفوز، فقط ليتسبب اختيار خاطئ للإطار لنقطة المرور الأولى يوم السبت في إضاعة مجهوداته.

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رالي كرواتيا: أوجييه يحسم المركز الأوّل بفارق 0.6 ثانية

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