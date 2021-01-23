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تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو

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تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو

قال أوت تاناك سائق هيونداي أنّ خطأ خلال جولة الاستطلاع لرالي مونتي كارلو هذا الأسبوع كان السبب الذي أدّى إلى انسحابه.

اصطدم الإطار الأماميّ الأيسر لسيارة بطل العالم موسم 2019 قرب بداية مرحلة لا بريولي الافتتاحيّة هذا الصباح وعانى من ثقبٍ في إطاره وخسر مركزين نتيجة لذلك.

لكنّ الوضع ازداد سوءًا بالنسبة للإستوني عندما تسبّب ثقبٌ في الإطار الخلفي الأيمن في المرحلة التالية في تراجعه إلى المركز الـ 14.

وفي ظلّ وجود إطارٍ بديلٍ واحد فقط في سيارته "آي20"، اضطرّ تاناك للقيادة ببطء حتّى الوصول إلى محطّة الصيانة وتلقيا عقوبة زمنيّة بلغت دقيقة و50 ثانية نتيجة وصولهما المتأخّر.

ونتيجة لطبيعة قوانين رالي مونتي كارلو فلن يكون بوسع تاناك المشاركة في الجزء الختاميّ من الرالي غدًا الأحد.

وقال الإستوني: "واجهنا ثقبًا في المرحلة الأولى وكان ذلك خطئي. من الواضح أنّني لم ألاحظ وجود ذلك الجسم هناك خلال الطلعة الاستطلاعيّة وربّما اصطدم بصخرة أو ما شابه وتسبّب ذلك في ضررٍ في الإطار".

وأكمل: "أمّا في المرحلة الثانية فقد واجهنا ثقبًا بطيئًا منذ بدايتها وكانت المسافة طويلة للعودة إلى المنافسة في الرالي".

وأردف: "غيّرنا الإطار المتضرّر الأوّل ووضعناه في التالي من أجل إنقاذ ما يُمكن إنقاذه، لكنّه لم يدم. لا يوجد شيء لفعله".

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