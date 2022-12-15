تاناك: "ام-سبورت" تملك كلّ المقوّمات للمنافسة على لقب "دبليو آر سي"
يعتقد أوت تاناك المنضمّ إلى "ام-سبورت" أنّه يملك كلّ ما يحتاجه للمنافسة على لقب بطولة العالم للراليات في موسم 2023.
أتمّ بطل موسم 2019 عودته إلى أروقة فورد الأسبوع الماضي بعد مغادرته لهيونداي في نهاية الموسم مع تبقي عامٍ في عقده.
وفي حين أنّ صاحب الـ 35 عامًا اختبر سيارة فورد بوما لفترة قصيرة في غابة غريستوك، فإنّه واثقٌ من قدرة الفريق على توفير حزمة قادرة على المنافسة على اللقب العام المقبل.
وقال الإستوني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تويوتا وكالي روفانبيرا هما من يجب التغلّب عليهما في الوقت الحاضر، وسأقول بأنّ ام-سبورت تتواجد في موقعٍ يُخوّلها ذلك".
وأردف: "هناك طاقمٌ شغوفٌ جدًا لفعل ذلك، لذا أفترض بأنّ هذا هو المكان الأنسب وسيمنحني الفرصة لفعل ذلك".
وأكمل: "لن أصف ذلك بالمهمّة غير المنتهية، لأنّنا فزنا بلقبٍ بالفعل، لكن على الجانب الآخر فإنّنا نملك كلّ شيء للمنافسة على البطولة واللقب. أودّ منح نفسي فرصة المنافسة مجدّدًا".
وواصل شرحه بالقول: "الفوز بالبطولة دائمًا ما يكون التحدي الأسمى، ولن يكون الأمر سهلًا مطلقًا".
وقال تاناك أنّ "ام-سبورت" أكّدت له أنّها ستكون قادرة على الحفاظ على نسق تطويرٍ لسيارة بوما من أجل ضمان تنافسيّتها في مواجهة تويوتا وهيونداي صاحبتي الميزانيّتين الأعلى.
ومن المتوقّع أن يُكمل تاناك اختباره الأوّل الكامل على متن سيارة بوما خلال الحدث التحضيري الذي يسبق رالي مونتي كارلو الشهر المقبل.
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