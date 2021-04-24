تاناك: "المفاجآت" هي التي تسببت بالمعاناة المبكرة في رالي كرواتيا

وصل بطل موسم 2019 إلى نهاية منافسات الجمعة متأخرًا بأكثر من 30 ثانية خلف المتصدر العام وزميله تييري نوفيل، بعد خسارته للوقت في معظم مراحل اليوم الثماني.

وقد بدا بأنّ تاناك بعيد عن مستواه ضمن أول رالي أسفلتي لهذا الموسم، حيث كان متأخرًا بالفعل بـ 25.3 ثانية خلف نوفيل مع بلوغ منتصف اليوم، لكنه حدّ من الأضرار خلال فترة ما بعد الظهر إثر فوزه بالمرحلة الخامسة.

وقد شهدت سيارة تاناك عددًا من التغييرات بعد اليوم الأول، إذ وبالرُغم من أنه لن يُرجع تأخّره لذلك، لكنه يظل واثقًا من قدرته على معرفة أسباب عدم تمكنه من إيجاد الإعدادت المثلى لسيارته هيونداي مع مساعدة مهندسيه.

فقال: "لقد غيرنا الكثير على السيارة من أجل بلوغ شعور أفضل، لكن استراحة الغداء كانت قصيرة للغاية، لذلك لم يكن لدينا الكثير من الوقت للمرور على كل البيانات مع المهندسين ومناقشة كافة الأمور".

وأضاف: "كان من الصعب التركيز على الكثير من الجوانب (هذا الصباح) لكن في المساء نأمُل أن يكون لدينا المزيد من الوقت. هنالك بعض الجوانب التي لا تحظى بكامل ثقتي من أجل الوصول إلى الحدود القُصوى واستخلاص السرعة الكاملة للسيارة".

وتابع: "وإذا ما كانت الأجواء أكثر ثباتًا بعض الشيء، سيتحسن الشعور. لسنا بعيدين للغاية، ولكننا ما نزال متأخرين".

وأكمل: "في بعض الأحيان أواجه بعض المفاجآت على السيارة والتي لا أتوقعها، وإذا ما حدثت هذه الأمور، فإن ثقتك تتراجع، وبالتالي تخسر الوقت".

واختتم: "أنا متأكد من أننا سنعمل هذه الليلة على تحسين الوضع للغد. ما نزال بعيدين، ولكن لسنا بعيدين للغاية. دعونا نرى إذا ما سيكون بمقدورنا العودة في الغد".