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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو أخبار عاجلة

تأكيد مشاركة ثلاث سيارات "ام-سبورت" فورد بوما في رالي مونتي كارلو

سيُشارك فريق "ام-سبورت" بثلاث سيارات فورد بوما في فئة "رالي1" العليا ضمن منافسات رالي مونتي كارلو الجولة الافتتاحيّة لموسم 2023.

تأكيد مشاركة ثلاث سيارات "ام-سبورت" فورد بوما في رالي مونتي كارلو

أكّد منظّمو رالي مونتي كارلو تلقيهم قائمة الـ 75 سيارة المشاركة القصوى للجولة الافتتاحيّة لموسم 2023، بما في ذلك 10 سيارات ضمن فئة "رالي1" العليا المتضمّنة لثلاث سيارات بوما.

ولم تُعلن "ام-سبورت" بعد عن عدد سيارات بوما التي ستخوض بها غمار رالي مونتي كارلو الذي سيُقام بين 19 و22 يناير.

ولم يتمّ الكشف عن هويّة السائق الذي سيقود السيارة الثالثة إلى جانب السائقين الأساسيين اوت تاناك وبيير لوبيه.

لكن يبدو بأنّ سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرّات من غير المرجّح أن يُدافع عن فوزه بنسخة العام الماضي من الرالي.

وكانت "ام-سبورت" تضغط للتوصّل إلى صفقة للإبقاء على الفرنسي، الذي شارك في أربعة راليات لصالح الفريق العام الماضي وحقّق فوز بوما الوحيد في الإمارة بعد معركة حامية مع مواطنه سيباستيان أوجييه.

لكنّ قدرة لوب على المشاركة في رالي مونتي كارلو باتت صعبة جدًا في ظلّ التزاماته في رالي داكار المقام في المملكة العربيّة السعوديّة والذي ينتهي في الـ 15 من يناير، بينما تبدأ الفعاليات المختلفة لرالي مونتي كارلو يوم 17.

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