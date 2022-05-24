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تأكيد مشاركة أوجييه في رالي سافاري مع تويوتا

أعلنت تويوتا عن عودة سيباستيان أوجييه إلى صفوف فريقها لرالي سافاري ضمن بطولة العالم للراليات الشهر المقبل.

تأكيد مشاركة أوجييه في رالي سافاري مع تويوتا

كان من المتوقّع أن يُنافس بطل العالم ثماني مرّات في رالي كينيا الحصويّ، حيث جاء تأكيد مشاركته على إثر جائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

ويُشارك أوجييه بشكلٍ جزئي في البطولة هذا الموسم بالتوازي مع مشاركته في بطولة العالم للتحمّل ضمن فئة "ال.ام.بي2" مع فريق ريتشارد مايل ريسينغ.

نتيجة لذلك لن يُشارك صاحب الـ 38 عامًا في رالي سردينيا مطلع يونيو، بالنظر إلى أنّ الحدث يتضارب مع يوم تجارب سباق لومان 24 ساعة. نتيجة لذلك سيقود إيزابيكا لابي سيارة تويوتا الثالثة في الرالي الإيطالي.

ولا يشهد رالي سافاري أيّ تعارضٍ مع التزامات أوجييه الأخرى، وسيكون الجولة الثالثة للفرنسي في 2022.

وكان أوجييه قد حقّق الفوز في كينيا عند عودة رالي سافاري إلى روزنامة البطولة بعد غيابٍ امتدّ لـ 19 عامًا.

وبالرغم من المشاركة الصعبة في البرتغال والتي عرفت انسحابه مرّتين بسبب ثقبٍ مزدوجٍ يوم الجمعة ومن ثمّ حادثٍ يوم السبت، قال أوجييه بأنّه يشعر بارتياحٍ أكبر خلف مقود سيارة "جي آر ياريس" على الحصى.

سيباستيان أوجييه، تويوتا

سيباستيان أوجييه، تويوتا

تصوير: صور ريد بُل

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رالي البرتغال: روفانبيرا يتفوق على إيفانز ليحرز فوزه الثالث على التوالي
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