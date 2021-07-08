تأكيد روزنامة 2022 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"

تمّ تأكيد موعدَي الجولتَين الافتتاحيّتين من أجل منح الفرق حيّزًا زمنيًا لتجهيز سياراتها الجديدة في ظلّ تجهّز البطولة لإطلاق قوانين "رالي1" الجديدة" التي ستشهد استخدام تويوتا، وهيونداي، و"ام-سبورت" فورد لسيارات هجينة.

وسينطلق موسم 2022، الذي قد يتمّ تمديده إلى 13 جولة، في مونتي كارلو في 20-23 يناير المقبل، على أن تليه رحلة إلى السويد من أجل خوض الرالي الثلجي الوحيد بين 24 و27 فبراير.

كما تمّ تأكيد سبع جولات أخرى في الروزنامة، وهي البرتغال، وإيطاليا، وكينيا، وإسبانيا، واليابان، وإستونيا واليونان. أمّا مواعيد تلك الأحداث وترتيبها فلم يتمّ تأكيدها بعد.

وكانت كينيا قد أكّدت مؤخّرًا مستقبل رالي سفاري الذي سيتواجد في روزنامة البطولة حتّى 2023 على الأقلّ على إثر العودة الناجحة للحدث هذا الموسم بعد غياب 19 عامًا.

كما ستكون هناك أربع جولات إضافيّة من الممكن إضافتها إلى روزنامة 2022.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" وجود مساعٍ حثيقة لإعادة الدبليو آر سي إلى بريطانيا من خلال حدث أسفلتي محتمل في إيرلاندا الشماليّة، وذلك بعد التخلّي عن رالي بريطانيا من روزنامة هذا العام.

روزنامة 2022 الجزئيّة:

الحدث السطح التاريخ مونتي كارلو مختلط 23 يناير السويد ثلجي 27 فبراير البرتغال حصويّ سيُعلن لاحقًا إيطاليا حصويّ سيُعلن لاحقًا كينيا حصويّ سيُعلن لاحقًا اليابان أسفلتي سيُعلن لاحقًا إسبانيا أسفلتي سيُعلن لاحقًا إستونيا حصويّ سيُعلن لاحقًا اليونان حصويّ سيُعلن لاحقًا