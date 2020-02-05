تأكيد إقامة رالي السويد لكن أقصر بثماني مراحل

كان من المقرر أن يتخذ مسؤولو الرالي قراراً حيال إقامته من عدمها يوم 3 فبراير/شباط، لكن تمّ تأجيل موعد البتّ بالقرار ليوم إضافي.

وتمّ اتخاذ القرار الآن بإقامة الحدث على ما يقارب 180 كيلومتراً من المراحل، بالرغم من عدم تأكيد المسارات بشكل نهائي بعد.

وسيتم تكرار مرحلة الجمعة يوم السبت. وستقام اثنتان من أصل المراحل الأربع تلك في النرويج، حيث عانت السويد من اقتطاع العدد الأكبر من المسافات في المسار المعدل.

حيث قال غلين أولسون المدير التنفيذي للرالي: "من الرائع تأكيد إقامة رالي السويد. عمل الكثير من الأشخاص بشكل متواصل خلال الأيام الأخيرة للتوصل إلى هذا القرار".

وأكمل: "أنا مسرور لأن الجمهور والمتابعين سيتمكنون من الاستمتاع بأكثر الجولات إثارة وسرعة ضمن الروزنامة".

وضمن بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للحدث في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، تم التأكيد على تفحص المسار من قبل مندوب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وكذلك تمت الإشارة إلى أن تقريره ذلك تمت مناقشته من قبل منظمي الرالي، فيا، مروجي الحدث والفرق، حيث تمّت الموافقة على المسار المقترح.

حيث جاء فيه: "سيتضمن الرالي قسماً تنافسياً طوال كامل الأيام الأربعة كما كان مقرراً، مع تعديل للمسارات من قبل المنظمين".

يشار إلى أن منظمي الرالي أكدوا إلغاء حدث رالي السويد التاريخي الذي يقام على هامش جولة رالي السويد في "دبليو آر سي".