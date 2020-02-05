دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
22 يناير
-
26 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي السويد
13 فبراير
-
16 فبراير
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي المكسيك
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي التشيلي
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي الأرجنتين
23 أبريل
-
26 أبريل
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي البرتغال
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
182 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي نيوزيلندا
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي تركيا
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
231 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي ألمانيا
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
266 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
287 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو آر سي / رالي السويد / أخبار عاجلة

تأكيد إقامة رالي السويد لكن أقصر بثماني مراحل

المشاركات
التعليقات
تأكيد إقامة رالي السويد لكن أقصر بثماني مراحل
05-02-2020

سيقام رالي السويد من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في موعده الأسبوع المقبل، لكن تمّ تقصيره بثماني مراحل بالرغم من تناقص سماكة الثلوج المعتادة في هذا الوقت من العام.

كان من المقرر أن يتخذ مسؤولو الرالي قراراً حيال إقامته من عدمها يوم 3 فبراير/شباط، لكن تمّ تأجيل موعد البتّ بالقرار ليوم إضافي.

وتمّ اتخاذ القرار الآن بإقامة الحدث على ما يقارب 180 كيلومتراً من المراحل، بالرغم من عدم تأكيد المسارات بشكل نهائي بعد.

وسيتم تكرار مرحلة الجمعة يوم السبت. وستقام اثنتان من أصل المراحل الأربع تلك في النرويج، حيث عانت السويد من اقتطاع العدد الأكبر من المسافات في المسار المعدل. 

حيث قال غلين أولسون المدير التنفيذي للرالي: "من الرائع تأكيد إقامة رالي السويد. عمل الكثير من الأشخاص بشكل متواصل خلال الأيام الأخيرة للتوصل إلى هذا القرار".

وأكمل: "أنا مسرور لأن الجمهور والمتابعين سيتمكنون من الاستمتاع بأكثر الجولات إثارة وسرعة ضمن الروزنامة".

وضمن بيان تم نشره  على الموقع الإلكتروني للحدث في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، تم التأكيد على تفحص المسار من قبل مندوب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وكذلك تمت الإشارة إلى أن تقريره ذلك تمت مناقشته من قبل منظمي الرالي، فيا، مروجي الحدث والفرق، حيث تمّت الموافقة على المسار المقترح.

حيث جاء فيه: "سيتضمن الرالي قسماً تنافسياً طوال كامل الأيام الأربعة كما كان مقرراً، مع تعديل للمسارات من قبل المنظمين".

يشار إلى أن منظمي الرالي أكدوا إلغاء حدث رالي السويد التاريخي الذي يقام على هامش جولة رالي السويد في "دبليو آر سي".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
رالي السويد تحت خطر الإلغاء بسبب قلة الثلوج

المقال السابق

رالي السويد تحت خطر الإلغاء بسبب قلة الثلوج
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي السويد

منصة السباق

رالي السويد

رالي السويد

١٣ فبراير - ١٦ فبراير
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

8 أرقام قياسيّة قد تتهاوى في موسم 2020 في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

فيرشتابن: هاميلتون سائق جيد لكنه ليس "لا يُقهر"

3
راليات شرق أوسطية أخرى

انطلاق النسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان الدولي

19د
4
فورمولا 1

وولف يُقلّل من شأن "قصّة" تأثير تحديثات فيراري في سنغافورة

5
رالي داكار

دليلك الشامل إلى مراحل رالي داكار 2020

أحدث ملفات الفيديو

رالي مونتي كارلو: ملخص المرحلتين 15 و16 01:48
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: ملخص المرحلتين 15 و16

رالي مونتي كارلو: المراحل 12-13-14 01:47
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المراحل 12-13-14

رالي مونتي كارلو: المرحلتان 11 و12 01:50
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المرحلتان 11 و12

رالي مونتي كارلو: المراحل 9 - 10 01:49
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المراحل 9 - 10

رالي مونتي كارلو: المراحل الخاصة 5 إلى 8 01:06
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المراحل الخاصة 5 إلى 8

أحدث الأخبار

تأكيد إقامة رالي السويد لكن أقصر بثماني مراحل
WRC

تأكيد إقامة رالي السويد لكن أقصر بثماني مراحل

رالي السويد تحت خطر الإلغاء بسبب قلة الثلوج
WRC

رالي السويد تحت خطر الإلغاء بسبب قلة الثلوج

أوجييه افتقر "للمعرفة" بمدى الحدود القُصوى لسيارته تويوتا في رالي مونتي كارلو
WRC

أوجييه افتقر "للمعرفة" بمدى الحدود القُصوى لسيارته تويوتا في رالي مونتي كارلو

برين يأخذ مكان لوب في تشكيلة هيونداي في رالي السويد
WRC

برين يأخذ مكان لوب في تشكيلة هيونداي في رالي السويد

دبليو آر سي: نوفيل يفوز بالرالي الافتتاحيّ في مونتي كارلو
WRC

دبليو آر سي: نوفيل يفوز بالرالي الافتتاحيّ في مونتي كارلو

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.