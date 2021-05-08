"دبليو آر سي" تصبح أوّل بطولة تحت لواء "فيا" تعتمد وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة

ويأتي هذا الإعلان عقب تصويت إلكتروني الشهر الماضي شارك فيه أعضاء من المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع لـ "فيا".

وهذا يعني أن شركة "بي1 رايسينغ للوقود" ستوفر "وقود الأداء المتطور للـ "دبليو آر سي" على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وتحديداً حتى نهاية عام 2024.

ووفقاً لـ "فيا"، فإن الشركة التي تتخذ من غالواي مقراً لها "تم تصنيفها على أنها تقدم أفضل عرض شامل عبر العوامل الرئيسية"، بما في ذلك التكلفة لكل ليتر من الوقود للمنافسين، ونسبة العناصر المستدامة الموجودة في الوقود الجديد.

وتعتبر هذه الخطوة الجزء الأول من عملية المناقصة المكونة من ثلاث مراحل التي تم إطلاقها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي سيتم الانتهاء منها، مع العنصرين الآخرين اللذين يشتملان على علامة تجارية لأنظمة الشحن الإضافية لسيارات "رالي1" التي تعمل بالطاقة الهجينة، وتوليد الطاقة المستدامة وتوفيرها لموقف الصيانة .

واعتباراً من عام 2022 ، ستجمع سيارات "رالي1" بين محرك يعمل على الوقود سعة 1.6 ليتر ومحرك كهربائي في محاولة لتقليل البصمة الكربونية في عالم الرياضة، وجعلها تتماشى مع التقنيات الموجودة بالفعل في السيارات السياحية.

قال رئيس "فيا" الفرنسي جان تود الذي تنتهي ولايته الأخيرة هذا العام "يلتزم الاتحاد الدولي للسيارات بقوة بقيادة رياضة السيارات وحركة التنقل إلى مستقبل منخفض الكربون".

وتابع: "من خلال تقديم الوقود المستدام جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الهجينة لـ (سيارات) رالي1، فإننا نتخذ خطوة مهمة نحو الحقبة الجديدة لبطولة العالم للراليات في عام 2022."

وفي نظرة سريعة إلى شركة "بي 1 رايسينغ فيولز" نذكر أنها ترتبط بعقود مع بطولات عالمية أخرى بدءًا من بطولة "فيا" أوروبا للراليات مروراً بكأس "فيا" للسيارات السياحية، فيما كشف مارتن بوبلكا الرئيس التنفيذي لشركة "بي 1 رايسينغ فيولز" أن رحلة إنشاء وقود جديد لبطولة العالم للراليات بدأت في عام 2017.

وقال بوبلكا: "صيغتنا الخاصة هي نتاج أربع سنوات من البحث والابتكار، وهي تمثل الخطوة الأولى في عالم تكنولوجيا السباقات، ولكنها أيضًا خطوة مهمة نحو محركات محايدة الكربون كجزء من مستقبل التنقل المستدام".

وتابع: "توفير وقود مبتكر ومستدام وفعّال من حيث التكلفة ومتاح على نطاق واسع ليس فقط مثيرًا لعالم رياضة السيارات، ولكن لعالم السيارات، وهي علامة واعدة على أن مستقبل سيارات الإنتاج المحايد للكربون أصبح الآن خطوة أقرب إلى الواقع ".

وادعى الرئيس التنفيذي للشركة المروجة لبطولة العالم للراليات جونا سيبل أن المروجين أصحاب المصلحة المشاركين في إنتاج الوقود القائم على الهيدروكربون الخالي من الأحافير يمكن أن يكونوا "فخورين بالنتيجة".

وضمن السياق ذاته، قال سيبل: "تعتبر بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" منصة هائلة لتطوير والتحقق من صحة هذا الوقود المبتكر في المركبات ذات الإنتاج الضخم، على الطرق الحقيقية وفي جميع الظروف".

وختم قائلاً: "سيصب ما سنتعلمه من خلال استخدام هذا الوقود في المراحل الخاصة بالسرعة في جولات الـ "دبليو آر سي" في النهاية في مصلحة السائقين على الطرقات العامة في جميع أنحاء العالم".