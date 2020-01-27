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برين يأخذ مكان لوب في تشكيلة هيونداي في رالي السويد

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برين يأخذ مكان لوب في تشكيلة هيونداي في رالي السويد
27-01-2020

سيستعين فريق هيونداي المشارك في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بكريغ برين ضمن تشكيلته عوضًا عن سيباستيان لوب في الجولة الثانية من الموسم في السويد.

سيُجاور برين وملّاحه بول ناغلي السائقَين الأساسيين للصانع الكوري أوت تاناك حامل اللقب وتييري نوفيل الفائز بالجولة الافتتاحيّة في مونتي كارلو.

وبالرغم من أنّه أظهر سرعة قويّة خلال مشاركتَيه في "دبليو آر سي" في 2019، لم يندرج برين ضمن خطط هيونداي لموسم 2020، بالرغم من طرح إمكانيّة فريقٍ ثانٍ لهيونداي له ولأندرياس ميكلسن.

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لكنّ الإيرلندي سيجلس خلف مقود سيارة هيونداي الثالثة التي كان من المفترض أن يتشاركها لوب وداني سوردو.

وقال أندريا أدامو مدير فريق هيونداي: "اتّخذنا قرار إضافة برين إلى تشكيلتنا لرالي السويد إلى جانب تييري نوفيل وأوت في محاولة لتوفير أفضل حزمة تنافسيّة ممكنة للحدث مع أفضل الخيارات المتاحة".

وأكمل: "اخترنا جلب كريغ بناءً على أدائه في السويد في 2018 عندما حلّ ثانيًا، إلى جانب الإمكانيّات التي أظهرها على سيارتنا آي20 في العام الماضي".

وبالرغم من عدم الكشف عن كيفيّة اقتسام الجولات بين لوب وسوردو، فإنّ إعلان هيونداي يُشير إلى أنّ لوب كان من المفترض أن يقود في السويد، بينما يُمثّل قدوم برين تغييرًا في خطط الفريق.

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