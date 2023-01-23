اوجييه: التعوّد على رقم الانتصارات القياسيّ في مونتي كارلو سيأخذ بعض الوقت
قال سيباستيان أوجييه أنّ تحقيقه للفوز التاسع القياسيّ في رالي مونتي كارلو لا يُقدّر بثمن وأنّ ذلك سيتطلّب بعض الوقت للتعوّد عليه.
سيطر بطل العالم للراليات "دبليو آر سي" على مجريات رالي مونتي كارلو الأسفلتي ليُحقّق الفوز بأفضليّة 18.8 ثانية أمام حامل اللقب كالي روفانبيرا زميله في تويوتا.
وأصبح أوجييه السائق الأكثر نجاحًا في هذا الرالي الشهير، حيث تقدّم بانتصارٍ على مواطنه سيباستيان لوب الذي كان يتشارك معه ذات الرقم.
"هذا إنجازٌ ضخم" قال اوجييه عندما سُئل عمّا يعنيه انتصاره، وأضاف: "أعشق هذا الرالي، إنّه الرالي الذي منحني الحلم منذ البداية، وأنا سعيدٌ جدًا من أجل فانسون لاندي (ملاحه الجديد)".
وأكمل: "هذا رائعٌ بالنسبة لي، لكنّ هذا حلمٌ بالنسبة له أن يُحقّق فوزه الأوّل".
وأردف: "لا نزال بحاجة للاستمتاع بهذه اللحظات ولهذا السبب لا نزال هنا (في دبليو آر سي) لتحقيق بعض الانتصارات مثل هذا. الفوز برالي شهير مثل مونتي كارلو لا يُقدّر بثمن".
وواصل حديثه بالقول: "هذا يعني الكثير. هذا هو الرالي الأضخم بالنسبة لي. له مكان مميّزة بالنسبة لي وأعتقد بأنّ بوسعي الشعور بالفخر بنفسي وبالفريق لأنّ هذه كانت عطلة نهاية أسبوع مدهشة كون تويوتا وفّرت لنا معدّات مميّزة".
ثمّ تابع: "سيتطلّب الأمر بعض الوقت للتعوّد على هذا الإنجاز، لكنّني أقدّر هذه اللحظات حقًا".
أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا ويحرز فوزه التاسع في رالي مونتي كارلو
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