ام-سبورت تتّجه لطرح تحديث سيارة بوما في رالي كرواتيا
يتّجه فريق ام-سبورت-فورد للشروع في استخدام الجناح الخلفي المعدّل على سيارات فورد بوما خلال الجولة المقبلة من بطولة العالم للراليات في كرواتيا الأسبوع المقبل.
أم- سبورت
عمل الفريق البريطاني على تحديثٍ للأداء الانسيابيّ منذ العام الماضي، وذلك قبل أن يختار تأجيل اعتماده حتّى موسم 2024.
وعلى إثر تجارب ناجحة الأسبوع الماضي، أكّد الفريق خططه لجلب المكوّن الجديد على سياراته في الأسبوع المقبل ضمن الرالي الأسفلتي. وقطع كلٌ من أدريان فورمو وغريغوار مونستر أكثر من 250 كلم خلال التجارب.
وقال ريتشارد ميلنر مدير فريق "ام-سبورت" إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم": "خطّتنا تقضي باعتماد الجناح في كرواتيا. سار كلّ شيء على ما يرام حتّى الآن بكلّ صدق، وكان ذلك الموعد الذي استهدفناه منذ البداية تقريبًا".
وأضاف: "لن يجعلنا (الجناح) أسرع ب10 ثوانٍ في الكيلومتر فجأة. هناك أشياء طفيفة فقط بوسعك فعلها، تعديلات طفيفة نتطلّع لها في الوقت الحاضر".
وأردف: "من شأن ذلك مساعدتنا على صعيد السرعة العالية وبالتوازي مع بعض التغييرات الأخرى في الإعدادات، فقد يُحدث ذلك فارقًا في السيارة. إنّها عمليّة تطوير مستمرّة، ونحن متأخّرون بعض الشيء عن الفرق الأخرى على صعيد الجناح الخلفي، لكنّنا نُحاول البقاء على مقربة من منافسينا قدر المستطاع".
وبالحديث عن بداية الموسم، أبدى ميلنر فخره بجهود الفريق حتّى الآن التي أبرزت نقاط قوّة سيارة بوما رالي1 وذلك عبر تحقيق الفريق لمنصّتي تتويجٍ متتاليتين في السويد وكينيا مع فورمو الذي يحتلّ المركز الثالث في الترتيب العام بعد مضيّ ثلاث جولات.
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
أحدث الأخبار
ألونسو: لمّ الشمل مع هوندا في 2026 "محفّز"
ألونسو: "مشروع العمر" في أستون مارتن كان أساسيًا وراء صفقتي الجديدة
ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم
ام-سبورت تتّجه لطرح تحديث سيارة بوما في رالي كرواتيا
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments