ام-سبورت تتّجه لطرح تحديث سيارة بوما في رالي كرواتيا

عمل الفريق البريطاني على تحديثٍ للأداء الانسيابيّ منذ العام الماضي، وذلك قبل أن يختار تأجيل اعتماده حتّى موسم 2024.

وعلى إثر تجارب ناجحة الأسبوع الماضي، أكّد الفريق خططه لجلب المكوّن الجديد على سياراته في الأسبوع المقبل ضمن الرالي الأسفلتي. وقطع كلٌ من أدريان فورمو وغريغوار مونستر أكثر من 250 كلم خلال التجارب.

وقال ريتشارد ميلنر مدير فريق "ام-سبورت" إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم": "خطّتنا تقضي باعتماد الجناح في كرواتيا. سار كلّ شيء على ما يرام حتّى الآن بكلّ صدق، وكان ذلك الموعد الذي استهدفناه منذ البداية تقريبًا".

وأضاف: "لن يجعلنا (الجناح) أسرع ب10 ثوانٍ في الكيلومتر فجأة. هناك أشياء طفيفة فقط بوسعك فعلها، تعديلات طفيفة نتطلّع لها في الوقت الحاضر".

وأردف: "من شأن ذلك مساعدتنا على صعيد السرعة العالية وبالتوازي مع بعض التغييرات الأخرى في الإعدادات، فقد يُحدث ذلك فارقًا في السيارة. إنّها عمليّة تطوير مستمرّة، ونحن متأخّرون بعض الشيء عن الفرق الأخرى على صعيد الجناح الخلفي، لكنّنا نُحاول البقاء على مقربة من منافسينا قدر المستطاع".

وبالحديث عن بداية الموسم، أبدى ميلنر فخره بجهود الفريق حتّى الآن التي أبرزت نقاط قوّة سيارة بوما رالي1 وذلك عبر تحقيق الفريق لمنصّتي تتويجٍ متتاليتين في السويد وكينيا مع فورمو الذي يحتلّ المركز الثالث في الترتيب العام بعد مضيّ ثلاث جولات.