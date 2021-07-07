النتائج لن تبدّل قرار أوجييه بشأن مستقبله في بطولة العالم للراليات

وكان البطل الفرنسي أشار في وقت سابق إلى رغبته بخوض برنامج جزئي فقط العام المقبل، على أن تتزامن مشاركاته في المراحل الخاصة بالسرعة مع خوضه لغمار سباقات الحلبات.

وبعد فوزه بأربعة راليات من أصل ست جولات حتّى الآن، تزامن أداء أوجييه مع عدم اليقين بشأن عدد الراليات التي سيشارك فيها في العام المقبل، إلى جانب إثارة اقتراحات بأنه قد يمدد انغماسه في الـ "دبليو آر سي" في جميع الجولات لعام 2022.

وفي خضم كل هذه التكهنات، أسكت سائق تويوتا جميع الأفواه وأغلق باب التكهنات مؤكدًا أمام الجميع أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلته في العام المقبل، وسيشارك فقط في أحداث متفرقة في حين تتحضر البطولة العالمية لاستقبال حقبة جديدة من سيارات الهجينة (هايبريد).

قال أوجييه عن انتصاراته في العام الحالي وتصدره للترتيب العام المؤقت للسائقين: "لقد كانت بداية جيدة جدًا للعام الحالي، حيث يعد الفوز بأربعة من أصل ستة (راليات) إنجازًا لأن مستوى المنافسة في البطولة عالٍ جدًا في الوقت الحالي".

وتابع: "هو أمر جيد وأنا أستمتع به حقًا، لكني أقول ذلك مرة أخرى لدي أولويات مختلفة في الحياة وخطة مختلفة للمستقبل".

وأضاف الفرنسي: "لن تكون هناك أي نتيجة رياضية من شأنها أن تبدّل رأيي. سأبذل قصارى جهدي بالتأكيد للفوز بلقبٍ ثامنٍ وقد كان النصف الأول جيدًا من الموسم، ولكن لا يزال هناك العديد من النقاط التي يجب أن نحصدها، لذا يتعين علينا الاستمرار. يجب أنّ أحاول الحفاظ على الزخم".

وأردف قائلاً: "سأُبقي الباب مشرعًا أمام إمكانية خوضي بعض الراليات، ربما سيكون رالي واحد فقط، وربما القليل منها. بالطبع أن يكون لديك روزنامة (معروفة) يمكن أن يساعد في المحاولة والتخطيط. الشيء الوحيد المؤكد بنسبة 100 في المئة بشأن العام المقبل، هو أنني أريد أن أكون حرًا أكثر مما أنا عليه الآن".

وأكد أوجييه "دعونا نرى ما يمكنني وضعه في روزنامتي لأحتفظ بالقليل من الأدرينالين ولا أشعر بالملل، لأنك مثل أي شخص آخر تحتاج إلى القليل من الأدرينالين".

وتابع: "عندما تكون لديك حياة مثل حياتي، أعتقد أنه لا يمكنك التوقف من كل شيء إلى لا شيء. سيكون ذلك صعبًا. يجب أن أجد التوازن الجيد للعام المقبل لأكون سعيدًا من كل الجوانب".

وكان أوجييه تحدث سابقًا عن طموحه بالتحول لخوض غمار سباقات الحلبات وتحديداً عيش مغامرة السباق الشهير 24 ساعة في لومان.

كما أكد الفرنسي على رغبته في البقاء على اتصال مع تويوتا في المستقبل، وهي علامة تجارية تدير أيضًا برنامجًا ناجحًا في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي".

وأشار أوجييه إلى أن المناقشات المتعلقة بسباق 24 ساعة في لومان أو اختبار محتمل خلف مقود سيارة نموذجية أولية لتويوتا لم تتقدم كثيرًا.

وتابع عندما سُئل من قبل موقع "موتورسبورت.كوم" عن خططه في لومان: "ليس سرًا ما أناقشه، حلمي هو الذهاب إلى لومان والمنافسة على الحلبات. ولكي أكون صادقًا، لا يزال هذا موضوعًا يحتاج إلى توضيح أولاً، إذا سنحت لي الفرصة للقيام بذلك أم لا وسيؤثر ذلك بشكل أساسي على خوضي لبعض الراليات من عدمه".

وأضاف: "لكي أكون صريحًا لم يتحرك النقاش كثيرًا، لذلك أحتاج إلى دفع المزيد للحصول على بعض الإجابات على الأقل. أفهم أيضًا من جانبهم أنه ليس من السهل أبدًا التخطيط مسبقًا كثيرًا. لا أعرف الكثير حتى الآن ".

لا شك أن قرار أوجييه بتقليص جهوده في بطولة العالم للراليات الموسم المقبل سيترك تويوتا في مهمة السعي لإيجاد خليفة للفرنسي أو على الأقل في الجولات التي سغيب عنها.

سيباستيان أوجييه وجوليان إنغراسيا، تويوتا ياريس، تويوتا ريسينغ تصوير: Toyota Racing

وضمن السياق ذاته، أشار مدير الفريق السائق السابق الفنلندي ياري ـ ماتي لاتفالا أن الصانع الياباني يضع على لائحة أولياته إمكانية التعاقد مع مرشحين محتملين على غرار سائقي سيتروين السابق وأم ـ سبورت إيسابيكا لابي وأم ـ سبورت تيمو سونينن وهيونداي الإسباني داني سوردو وأخيرًا النجم الصاعد في "دبليو آر سي2" ياري هوتونن.

ويؤكد سوردو ما قاله لاتفالا أنه جرت بعض المناقشات حول مستقبله ، ولكن كما هي الحال الآن، لا تزال خطط بطولة العالم للراليات الخاصة به غير واضحة.

وقال عندما سأله موقع "موتولارسبورت.كوم" : "لا في الوقت الحالي ، لا أعرف ماذا سأفعل"، مضيفًا: "آمل في أن نحصل على شيء العام المقبل".

"لقد أجرينا القليل من المناقشة بالنسبة لي، سيكون من الصعب أن يخوض "سيب" المزيد من الراليات أكثر مما كان متوقعًا، لذلك دعونا نرى ما سيحدث" أضاف عندما سُئل الإسباني عن المناقشات مع تويوتا.

ورغم كل هذه التصريحات، خالف رئيس هيونداي أندريا أدامو ما جاء على لسان سائقه مؤكدًا أنه حريص على الاحتفاظ بالإسباني المتمرس.

وقال: "لا أعرف ما إذا كان تويوتا قد أغرى (داني). أنا أتحدث معه بشكل طبيعي وسنرى ما يخبئه المستقبل".

وختم: "أنا متأكد من أنني سأفعل كل ما بوسعي للحفاظ عليه من أجل مصلحة هيونداي موتورسبورت وليس فقط لأنه رجل لطيف وأنا مدين له بالكثير. سنرى."