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المكسيك تتّجه للعودة إلى بطولة العالم للراليات في 2023

يتّجه رالي المكسيك للعودة إلى روزنامة بطولة العالم للراليات في موسم 2023 بعد غيابٍ دام عامين.

المكسيك تتّجه للعودة إلى بطولة العالم للراليات في 2023

تمّ الإعلان عن عودة الرالي الحصوي من قبل منضّمي الحدث "راليميكس" أمسٍ الإثنين بالرغم من عدم تحديد موعد الحدث العام المقبل ومدّة العقد الجديد.

وتعود آخر زيارة لـ "دبليو آر سي" للمكسيك إلى موسم 2020 عندما بدأت جائحة كورونا بالانتشار حول العالم وتسبّبها في إلغاء القسم الأخير من الرالي للسماح للسائقين والفرق بالعودة إلى ديارهم مع بدء العديد من الدول إقفال حدودها.

وكان رالي ذلك العام قد توقّف يوم السبت مع تواجد سيباستيان أوجييه في الصدارة، واعتُبر الفرنسي هو الفائز بالرالي قبل توجّهه للفوز بالبطولة.

ومثّل هذا العام فرصة للعودة إلى أمريكا الجنوبيّة، لكنّ تكاليف النقل العالية منعت البطولة من إقامة حدثين في المكسيك والأرجنتين.

لكنّ إعلان اليوم سيشهد عودة البطولة إلى القارة في العام المقبل من خلال حدثٍ سيُقام في مقاطعة غواناخواتو.

ولم يتمّ تحديد موعد الحدث في الروزنامة بعد، لكنّ كلّ المؤشرات تفيد بإقامته في مارس لتفادي الفترات الحارة وكذلك موسم الأمطار في الأشهر التالية.

ومثلما أوردنا سابقًا فإنّ "دبليو آر سي" تهدف لاعتماد روزنامة من 14 جولة في موسم 2023 عبر التركيز على ثماني جولات أوروبيّة وستّ أحداثٍ خارج القارة العجوز.

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