الكشف عن روزنامة "دبليو آر سي" لموسم 2020 مع إضافة إستونيا

تمّ تعليق موسم 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19" التي ضربت العالم بأسره بعد مرور ثلاث جولات فقط.

لكن، كشفت البطولة اليوم الخميس عن الروزنامة المعدلة التي تضم خمس جولات على الأقل لبقية الموسم ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر/تشرين الثاني.

وستنطلق جولة إستونيا بين يومي 4 - 6 سبتمبر، لتتلوها جولتا تركيا وألمانيا في سبتمبر وأكتوبر.

وتمت إعادة جدولة جولة إيطاليا للفترة ما بين يومي 29 أكتوبر و1 نوفمبر وهو موعد رالي بريطانيا السابق، بينما بقي رالي اليابان على موعده منتصف شهر نوفمبر بالرغم من إلغاء البلد الشرق آسيوي لجولتي الفورمولا واحد و"موتو جي بي".

وستصبح إستونيا الدولة 33 التي تستضيف إحدى جولات البطولة. بينما تم الكشف عن تواصل المحادثات لجلب الراليات إلى بلجيكا للمرة الأولى. وفي حال حصل ذلك، فإن البطولة ستمرّ على حلبة سبا-فرانكورشان الشهيرة ضمن إحدى المراحل الخاصة.

وهناك محادثات كذلك مع كرواتيا لنفس الأمر.

من جهته، قال أوليفر سيسلا المدير الإداري للجهة المروجة للبطولة: "إعلان إعادة إطلاق الموسم اليوم يمنح إشارة واضحة لعودة الأمور إلى نصابها لموسم 2020".

وأكمل: "عبر المتابعون عن شغفهم بالبطولة في إستونيا وإيطاليا. الترقب والشغف العاليان يؤمنان قاعدة قوية ستتعزز مع مرور الوقت حتى إعادة الانطلاقة في سبتمبر".

يشار إلى أنه وبينما تمّ منح موعد جديد لرالي إيطاليا الذي ألغي سابقاً، لكن محاولات إيجاد موعد جديد لرالي الأرجنتين قد توقفت.

روزنامة موسم 2020 المعدلة:

الجولة الرالي التاريخ 1 مونتي كارلو 23 - 26 يناير 2 السويد 13 - 16 فبراير 3 المكسيك 12 - 15 مارس 4 إستونيا 4 - 6 سبتمبر 5 تركيا 24 - 27 سبتمبر 6 ألمانيا 15 - 18 أكتوبر 7 إيطاليا 29 أكتوبر - 1 نوفمبر 8 اليابان 19 - 22 نوفمبر