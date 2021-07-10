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دبليو آر سي أخبار

العمل لإعادة رالي أستراليا إلى بطولة العالم في 2023

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الأسترالي للسيارات (عبر شركة موتورسبورت أستراليا المسؤولة عن تنظيم الأحداث الرياضية المتعلقة بالسيارات) عن تكثيف جهوده للعودة إلى بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بعدما شكّل رالي أستراليا الدولي حتّى عام 2018 جولة عالمية.

العمل لإعادة رالي أستراليا إلى بطولة العالم في 2023

كان من المقرر أن تستضيف منطقة كوفس هاربور الرالي في عام 2019، إلاً أن قرار الإلغاء في اللحظة الأخيرة جاء بسبب حرائق الغابات في المنطقة.

لاحقًا، حلّ رالي نيوزيلندا بدلاً من رالي أستراليا في عام 2020، ليعلن المنظمون في نيوزيلندا  تراجعهم عن هذه الخطوة بسبب عدم قدرتهم على تنظيم الحدث جراء جائحة "كوفيد ـ 19".

ومن المرجح أن ينضم رالي أستراليا مجدداً إلى الروزنامة العالمية عام 2023 بعد قرار السلطات المحلية بإعادة فتح أستراليا حدودها الدولية، وهو أمر أدى إلى إلغاء العديد من الأحداث على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، بما في ذلك جائزة أستراليا الكبرى في ألبرت بارك وبطولة العالم للموتو جي بي للدراجات النارية.

ومن أبرز الفائزين برالي أستراليا نذكر الفنلندي يوها كانكونن 4 مرات، يليه ماركوس غرونهولم وميكو هيرفونن والفرنسي سيباستيان أوجييه مع 3 مرات لكل منهم، وطومي ماكينن وكولين ماكراي (2 لكل منهما).

قال أوجين أروكا، الرئيس التنفيذي لشركة موتورسبورت أستراليا: "استعادة مكاننا في الروزنامة العالمية لبطولة العالم للراليات ليست بالمهمة السهلة، ولكننا مصممون على العمل مع أصحاب المصلحة والحكومات لتأمين المكان والتمويل اللازمين".

وتابع: "لا تزال استضافة الأحداث الدولية على المدى القريب تمثل تحديًا واضحًا ولكن يجب أن نخطط للمستقبل، ونأمل في أن نتمكن من الحصول على الدعم اللازم لإعادة رالي أستراليا وإقامة حدث على مستوى عالمي".

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وفي حال نجحت مساعي المنظمين في إعادة رالي استراليا إلى العالمية، فيتوجب عليهم تأمين مقرات جديدة بعد الفشل الذي رافق إقامته في كوفس هاربور واعتراضات فرق  الـ "دبليو آر سي" التي اعتبرت أن مقر الرالي بعيداً جداً عن سيدني.

وكان المنظمون روّجوا لاعتماد باثورست كمقر جديد محتمل للرالي في عام 2021، إلاّ أنّ هذه الخطة لم تبصر النور بسبب تداعيات فيروس كورونا وإلغاء الرالي.

ويمكن أن تتناسب عودة رالي أستراليا الدولي إلى الروزنامة العالمية عام 2023 مع الخطط المستقبلية للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيث أكد مدير مفوضية الراليات في "فيا" إيف ماتون  لموقع "موتورسبورت.كوم" مؤخرًا أن الرحلات الجوية الطويلة ستكون قابلة للتطبيق بدءًا من أواخر عام 2022 فصاعدًا.

وقال: "سيكون الأمر صعبًا في الجزء الأول من عام 2022، لكن هدفنا قبل الأزمة كان الانتقال إلى روزنامة تكون 50/50 بين أوروبا وخارج حدود القارة القديمة، والآن يمكننا أن نتوقع في عام 2022 أنه سيكون من الممكن الوصول إلى الهدف المنشود".

وختم  قائلاً: "من المؤكد أننا سننظم أحداثًا خارج قارة أوروبا في العام المقبل لكنها ستكون أكثر في الجزء الثاني من العام."

ونذكر أن الولايات المتحدة أيضًا ترغب في تنظيم رالي دولي في روزنامة عام 2023 للبطولة العالمية، على أمل تنظيم حدث غير منضوي إلى البطولة العام المقبل على سبيل التجربة.

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تأكيد روزنامة 2022 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"

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