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دبليو آر سي / رالي فنلندا / مقالة خاصة

السعودي راكان الراشد جاهز للمشاركة في رالي فنلندا الدولي

يستعد السائق السعودي راكان الراشد للمشاركة في رالي "أركتيك" فنلندا الدولي، ثاني جولات بطولة العالم للراليات للعام الحالي، ضمن منافسات فئة "دبليو آر سي3" المخصصة للفرق الخاصة.

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السعودي راكان الراشد جاهز للمشاركة في رالي فنلندا الدولي

استعد راكان لهذا الرالي المقرر من 26 حتى 28 الشهر الحالي، بأفضل طريقة ممكنة خصوصاً أنه يشكّل الحدث الوحيد الذي يقام على مسارات ثلجية  بالكامل في روزنامة 2021. 

يقع مقر الرالي في روفانييمي، عاصمة مقاطعة لابلاند الواقعة في أقصى شمال فنلندا، وستقام بعض المراحل خاصة بالسرعة داخل الدائرة القطبية الشمالية، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية تحت الصفر. كما تكون ساعات النهار قصيرة ما يحتم على الفرق خوض بعض المراحل ليلاً.

وتأتي مشاركة راكان على متن سيارة "فولكسفاكن غولف بولو جي تي آي آر5" إلى جانب الملاح البرتغالي هوغو ماغاليش أحد الوجوه المعتادة في بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي سبق له الفوز برالي قطر عام 2017 إلى جانب صاحب الأرض راشد النعيمي.

ويتحدث السائق السعودي عن مشاركته بالقول: " أشارك بألوان ’برنتسبورت رايسينغ’ ومقره في فنلندا وهو من أقوى الفرق التي تشرف على تحضير سيارات آر5".

وتابع: "سيارة الـ ’بولو’ ملكي الخاص والفريق سيشرف عليها وهو يساعدني في البرنامج التطويري حيث نستعين بسائقين محترفين على غرار بعض سائقي ’دبليو آر سي’ لمساعدتنا في التجارب والتمارين".

وأكد راكان أن الفريق يتمتع بخبرة كبيرة ويضم أسماء قوية ستشارك معه مثل (الفنلندي) إيسبيكا لابي وهو سائق سابق لفرق سيتروين وتويوتا وأم سبورت، والروسي نيكولاي غرايزن وهو من بين الأسرع في الـ "دبليو آر سي2".

وعن الفئة التي يشارك فيها ضمن منافسات رالي "أركتيك" فنلندا الدولي قال: "السيارات هي ذاتها في بطولتي ’دبليو آر سي2’ (المخصصة للفرق المصنعية) و’دبليو آر سي3’، والأمر يعتمد على دفع رسم التسجيل. خلال الأعوام الخمسة القادمة طموحنا أن ننافس في هذه الفئة حيث تتنافس سيارات الـ آر5، وأن نحقق نتائج جيدة ونفوز".

ووجه راكان رسالة إلى الداعمين للوقوف إلى جانب السائقين في رياضة تعتبر الأكثر كلفة بين الرياضات وقال: "نحتاج للدعم من الجميع في مسيرتنا، ونواجه مشكلة في التمويل والمنطقة ضعيفة من ناحية إيجاد التمويل والدعم وهذه نقطة مهمة ستساعدنا وتجعلنا نظهر بصورة أفضل ونزيد من مشاركاتنا".

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
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الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
2/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
3/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
4/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
5/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
6/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
7/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
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الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
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الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
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الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
11/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
12/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
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الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
14/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
15/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
16/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
17/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
18/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
19/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
20/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
21/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
22/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
23/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
24/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
25/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
26/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
27/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
28/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
29/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
30/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
31/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
32/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
33/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
34/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
35/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
36/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
37/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
38/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
39/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
40/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
41/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
42/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
43/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
44/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
45/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
46/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
47/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
48/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
49/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

راكان الراشد، رالي فنلندا

راكان الراشد، رالي فنلندا
50/50

الصورة من قبل: صورة صحافية

وبالعودة إلى بداياته وإنغماسه في عالم الراليات قال: "بدايتي كانت على سبيل الهواية إذ خضت سباقات الكارتنغ والبعض منها على الحلبات ولكن الرياضة التي تدربت عليها فعلياً، هي عندما خضعت لدورة تدريب مع سائق فنلندي سابق عام 2012، ومن ثم توجهت إلى عالم الراليات في بداياتي".

وأردف ابن المملكة العربية السعودية: "كان ذلك خلال عامي 2012 و2013، وفي عام 2015 شاركت بأوّل رالي في مسيرتي، وكان ذلك  رالي دبي الدولي أحد جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، ومذاك انطلقت مسيرتي وعشقي للراليات ومتابعتي لبطولة العالم للراليات ’دبليو آر سي’ وعشقي للسائقين المشاركين فيها".

وخطا راكان خطواته الأولى في البطولة الإقليمية قبل أن يتوجه إلى أوروبا، فقال "شاركت في جولات أوروبية إن كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، فمشاركتي في رالي فنلندا هي ثاني مشاركة عالمية لي في الـ "دبليو آر سي". 

وضمن السياق ذاته أكمل: "الهدف هو أن اكتسب مهارات جديدة وأتعلم أموراً مختلفة من راليات مختلفة، فأغلب الراليات التي أشارك فيها هي في شرق أوروبا حيث الطرقات سريعة وتعتبر من بين الأصعب، وإن شاء الله نتجه إلى إيطاليا والبرتغال بهدف رفع مستواي، على أن أعود في يوم من الأيام إلى بطولة الشرق الأوسط للراليات للمشاركة في الجولات مجدداً".

وختم قائلاً: "ما زلت في بداية المشوار. بالنسبة لي ما زلت أملك الوقت لحصد الألقاب والبطولات، وخطتنا التي وضعناها تمتد على الأعوام الخمسة القادمة لرفع مستوانا واكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرة ومحاولة رفع اسمنا في الرياضة وتشريف بلدنا والعرب، إن شاء الله".

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