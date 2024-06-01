السعودية تستضيف إحدى جولات "دبليو آر سي" لمدة 10 سنوات

لطالما كانت "دبليو آر سي" تستهدف عودة إلى الشرق الأوسط منذ بعض الوقت، وذلك بعد المرة الأخيرة التي تواجدت فيها البطولة في المنطقة في 2011 مع رالي الأردن.

ليتم على هامش رالي ساردينيا نهاية هذا الأسبوع تأكيد صفقة لـ 10 سنوات مع المملكة العربية السعودية، ضمن حدث حضره صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة السعودية لرياضة السيارات.

ومن المخطط أن يشكّل رالي السعودية الجولة الختامية من الموسم المُقبل الذي يُتوقع أن يتألف من 14 جولة، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني. فيما قد يحتل الحدث هذا المكان على الروزنامة للمواسم الخمسة المُقبلة على الأقل.

هذا وسيُقام الرالي حول مدينة جدة مع مراحل تتضمن مزيجًا من الطرق الجبلية والصحراوية. حيث من المرجّح إقامة حدث اختباري في وقت مبكر من العام المُقبل كجزء من بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وتعقيبًا على تلك الصفقة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: "نحن متحمسون لاستضافة بطولة العالم للراليات للمرة الأولى في 2025. إذ أن قدوم سلسلة سباقات أخرى من طراز عالمي إلى المملكة العربية السعودية يؤكد إلى أى مدى نتقدم في عملية تحوّلنا إلى مركز ضخم لرياضة السيارات في المنطقة".

وأضاف: "نفخر أنه وبدءًا من 2025 ستستضيف المملكة بطولات الفورمولا 1، الفورمولا إي، إكستريم إي، رالي داكار والآن دبليو آر سي مع رالي السعودية – وياله من إنجاز مذهل. كما أنه وعبر تعزيز سجلنا في رياضة السيارات وتعميق التزامنا باستضافة سلاسل سباقات كبيرة مثل دبليو آر سي في المنطقة، فإننا بذلك نسير على أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين حياة كافة السعوديين".

من جهته علّق محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في هذا الصدد قائلًا: "تلك لحظة رائعة لرياضة السيارات في الشرق الأوسط. فقد مرّ أكثر من عقد منذ الزيارة الأخيرة لبطولة العالم للراليات في المنطقة، ومن خبرتي الشخصية، فأنا أعلم جيدًا التحديات الفريدة التي سيواجهها السائقون والملاحون عندما ينطلق رالي المملكة العربية السعودية في 2025".