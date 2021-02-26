البلجيكي تييري نوفيل يلتزم الحذر قبيل انطلاق رالي "أركتيك" فنلندا الدولي

جاءت تصريحات نوفيل بعدما كان مدير فريقه أندريا أدامو قد أعلن في وقت سابق أن "لا شيء مقبول غير الفوز" بالنسبة للصانع الكوري الجنوبي، حامل لقب الصانعين في أول زيارة للبطولة العالمية إلى "لابلاند" (القطب الشمالي) بعدما دفع فيروس كورونا وتداعياته المنظمين إلى استبدال رالي السويد برالي "أركتيك" فنلندا كالحدث الوحيد الذي يقام على مسارات ثلجية وجليدية للعام الحالي.

وأتت تصريحات أدامو عقب النتيجة المخيبة للآمال مع بدايات هيونداي في الـ "دبليو آر سي" الشهر الماضي في رالي مونتي ـ كارلو، حيث أعاقت أخطاء استراتيجية الإطارات السيارت الثلاث المشاركة بألوان الفريق.

وكان نوفيل حلّ في المركز الثالث بمشاركته الأولى إلى جانب ملاحه الجديد مارتن وايداغي، غير أن هذا الثنائي تأخر بفارق 73 ثانية عن الفائز بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا). فيما حلّ زميله إلفين إيفانز في مركز الوصافة ليساهم في ثنائية لتويوتا.

ووصل زميل نوفيل، الإسباني داني سوردو في المركز الخامس بعد خيار خاطىء للإطارات في اليوم الافتتاحي للمنافسات، في وقت اضطر بطل العالم 2019 الإستوني أوت تاناك للانسحاب من الرالي بعدما دفع غالياً ثمن خياره بوضع إطار احتياطي واحد، فيما تعرض لحالتي انثقاب في تتابع سريع.

في "لابلاند"، هذا الأسبوع ستبرز مرة جديدة استراتيجية إختيار الإطارات بعدما كشفت التجارب، غياب مساحة كبيرة من الثلوج بعد المرور الأوّل في كل مرحلة على الرغم من أن الرالي يقام في الدائرة القطبية الشمالية حيث من الممكن أن تنخفض الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية تحت الصفر.

كما أوردت بعض التقارير أن فريق "تويوتا" نجح في الضغط على المنظمين من أجل إرسال كاسحة ثلج بهدف تنظيف المسارات لتقليص الفارق الزمني الذي ستتسبب به الثلوج لسائقَيه أوجييه وإيفانز، اللذين سينطلقان أمام نوفيل في اليوم الافتتاحي.

قال البلجيكي: "لا يمكنني القول أني كنت سعيداً بنسبة 100 في المئة من التحضيرات والأحاسيس، على الرغم من أنها لم تكن سيئة".

وتابع نوفيل الذي سجل رابع أسرع توقيت خلال التجارب "نتوقع أن تكون تويوتا سريعة جداً من تجارب الأعوام الماضية (في رالي السويد)، كما نتوقف عند سرعتهم في رالي مونتي ـ كارلو: لقد كانوا أقوياء"، و"لنحاول ونأمل في أن نستفيد من موقع انطلاق جيد مقارنة مع سيارتي (تويوتا) أمامي... سنحاول أن ننافسهم ولكني لست واثقاً من أن تقديم أقصى ما بوسعنا سيكون أمراً ممكناً".

حذر نوفيل قبيل انطلاق الرالي يمكن أن يخفي بريق كلمات أدامو، ولكن رغم ذلك ما زال البلجيكي مقتنعاً بأن نتيجة جيدة قد تحصل الأحد ظهراً (مع نهاية الرالي).

وختم قائلاً: "أعتقد أنه كان لدينا على الأرجح، من وجهة نظري، فرص أفضل للفوز في مونتي - كارلو مما لدينا هنا (هذا الأسبوع)"، ولكن لكي أكون صريحاً لطالما كنت سريعاً في السويد في الأعوام الماضية وآمل مع قيادة ذكية أن أتمكن من تحقيق نتيجة جيدة للفريق".