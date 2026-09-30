ستغيب البرتغال عن روزنامة بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لعام 2027، رغم أن موعدًا كان محددًا بالفعل لنسخة العام المقبل، وفقًا لنادي السيارات البرتغالي المنظم للرالي.

ويُعد الحدث الحصوي أحد الأعضاء المؤسسين لبطولة العالم للراليات، إذ استضاف جولة منذ الموسم الافتتاحي في عام 1973، ولم يغب عن الروزنامة سوى خلال فترة انقطاع قصيرة بين عامي 2002 و2006.

وفي عام 2025، اتفق المنظمون على شراكة جديدة لمدة ثلاثة أعوام تضمن وجود الحدث على روزنامة بطولة العالم للراليات حتى عام 2028 على الأقل.

ورغم أن بطولة العالم للراليات لم تكشف بعد عن روزنامة موسم 2027، كان من المقرر أن تستضيف البرتغال جولة من البطولة العام المقبل في الفترة من 13 إلى 16 مايو، على أن تقام في موقع جديد.

لكن نادي السيارات البرتغالي أعلن بالأمس أن الرالي سيغيب عن الروزنامة في العام المقبل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المحادثات جارية من أجل عودته في 2028.

وجاء في البيان: "مع تحديد موعد بالفعل بين 13 و16 مايو، تأثر رالي فودافون البرتغال، نتيجة للتغييرات التي أجراها المروّج في اليوم الأخير من التحضيرات للموسم المقبل من بطولة العالم للراليات، بهدف جعل الروزنامة متنوعة جغرافيًا وعابرة للقارات قدر الإمكان".

وأضاف البيان: "لقد بدأت بالفعل المحادثات الأولى بين نادي السيارات البرتغالي ومروّج بطولة العالم للراليات، بهدف تقييم إمكانية إعادة دمج رالي فودافون البرتغال في بطولة العالم للراليات في عام 2028".

ومن المفهوم أن بطولة العالم للراليات تمر بالمراحل النهائية لتأكيد روزنامة موسم 2027، التي قد تشهد إضافة ثلاثة مواقع جديدة، مع توقعات بانضمام روما واسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية.