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الإستوني أوت تاناك يفوز برالي فنلندا الدولي

أحرز بطل العالم الإستوني أوت تاناك سائق "هيونداي" لقب رالي "أركتيك" فنلندا الدولي، ثاني جولات بطولة العالم للعام الحالي، متقدماً على الشاب ابن الـ 20 عاماً كالي روفانبيرا (تويوتا ياريس).

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الإستوني أوت تاناك يفوز برالي فنلندا الدولي

بات كالي، نجل السائق السابق هاري روفانبيرا أصغر سائق يتصدر الترتيب العام الموقت للسائقين في البطولة العالمية حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة أمام البلجيكي تييري نوفيل (35) .

تضمن اليوم الثالث الأخير مرحلتين كانتا عبارة عن مرحلة "أيتايارفي" التي بلغت مسافتها 22,47 كيلومترا وأعيدت مرتين، حيث تمكن ثنائي "تويوتا" إلفين إيفانز وروفانبيرا من احتلال المركزين الاوّل والثاني في المرحلة التاسعة، فيما حقق الويلزي التوقيت الأسرع للمرة الثانية خلال الرالي، وكان نوفيل سائق "هيونداي" ثالث أسرع سائق متأخراً بفارق 0,1 ثانية عن صاحب الأرض الثالث. واعتبر الصراع بين نوفيل وروفانبيرا على المركز الثاني في الرالي مسرحاً لهوية متصدر الترتيب العام الموقت للسائقين أيضاً.

وكان بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) متصدر الترتيب مع نهاية رالي مونتي ـ كارلو عانى في اليوم الثاني من افتتاح المسارات، كما بدأ اليوم الثالث الأخير بعدما أعلن انسحابه في المرحلة الثامنة إثر تعرضه لحادث خرج على أثره عن المسار بعد انزلاق سيارته لتصطدم بحائط من الثلج وتعلق في الثلوج، فأحتاج لحوالي 20 دقيقة لإعادتها الى المسار بمساعدة ملاحه جوليان إنغراسيا لغياب الجماهير.

وضع الفرنسي نصب عينيه هدف حصد أكبر عدد من النقاط في المرحلة الاخيرة "باور ستايدج" (10) التي تكافىء أسرع 5 سيارات، ولكن على الرغم من أنه كان أسرع بـ 11 ثانية عن مروره الأوّل بتسجيله 10,04,2 دقائق، إلا أن الأوقات التي سجلها منافسوه جعلته يتراجع للمركز الخامس ويحصد نقطة يتيمة.

البداية كانت مع اليافع النروجي أوليفر سولبيرغ، نجل بطل العالم السابق بيتر (2003) في أول مشاركة له خلف مقود سيارة "دبليو آر سي" (هيونداي)، و"بدا كأنه يقود كمن يسرق سيارة والده" لينهي المرحلة متأخراً بفارق 15 ثانية (10,18,9 د.).

من ناحيته كاد إيفانز أن يعادل توقيت أوجييه (10,08 د.)، غير أن الإيرلندي غريغ برين كان الأبرز وقاد سيارته "هيونداي" بأسلوب هجومي سمح له بتسجيل توقيت أسرع من الفرنسي بـ 1,5 ثانية (10,02,7).

وعاش برين لحظات حارة في مشاركته العالمية الأولى منذ وصوله ثانياً في رالي إستونيا العام الماضي، حيث اضطر فريق الصيانة في اليوم السابق إلى تبديل علبة التروس على متن سيارته بهدف إصلاح تسرب للزيت.

في اليوم التالي كان برين على قدر الآمال، فرفع من وتيرته القيادية ووقف، من دون أن يتعمد ذلك، حجر عثرة بين زميله نوفيل وروفانبيرا في الصراع على الترتيب العام للسائقين.

في النهاية، تأخر نوفيل عن زميله بفارق 0,1 ثانية، فيما وصل روفانبيرا إلى خط النهاية مع صفة الأسرع بين الجميع ليتقدم على برين بفارق 0,2 ثانية (10,02,4 د.)، ما كان كافياً للتربع على صدارة الترتيب العام للسائقين.

وبخلاف كل هذه الأسماء، تعامل متصدر الرالي الإستوني تاناك باستراتيجية مختلفة مع المرحلة الأخيرة، ليسجل رابع أسرع توقيت (10,04,1 د.) ويضيف إلى الـ 25 نقطة التي تمنح للفائز بالمركز الأول نقطتين ثمينتين في الترتيب العام.

قال الفائز تاناك: "عندما تشارك في حدث للمرة الأولى لا تعرف ماذا تتوقع"، وتابع: "هذا الأسبوع وصلنا إلى فنلندا، الأقرب إلى موطن تويوتا وأعني روفانبيرا أيضاً الذي توقع الجميع أن يكون قوياً، لذا فان الضغوط كانت موجودة ومن ثم علمنا أن الصراع سيكون محتدماً ومعقداً ولكن في النهاية قمنا بعمل جيد... مجرد ما يكفي وليس أكثر".

وبعدما فشل في افتتاح رصيده من النقاط في باكورة الجولات في رالي مونتي ـ كارلو، عاد تاناك من فنلندا وفي جعبته 27 نقطة ـ ما جعله يتقدم في الترتيب العام للسائقين للمركز الخامس، كما ساهم في تقليص الفارق بين فريقه "هيونداي" و"تويوتا".

من ناحيته، عبّر المتصدر الجديد لترتيب السائقين روفانبيرا عن رضاه من النتيجة، على الرغم من خيبة أمله التي عانى منها بسبب مشكلات في معايير الضبط الخاصة بسيارته في بداية الرالي.

وقال روفانبيرا: "هذا الأسبوع، أردت أن أنافس على المراكز الأولى ولكني ارتكبت خطأ ولم أكن أقود بسرعة عالية".

وتابع: "ولكن يجب أن أقول أني كنت أدفع طوال الاسبوع، إلى الحد الأقصى طوال الوقت، وأعتقد أنّها كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة من ناحيتي".

قبل تتويج الفائزين وقف الجميع دقيقة صمت لرحيل بطل العالم للراليات عام 1983 "الفنلندي الطائر" هانو ميكولا الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وحلقت طائرة جربية تابعة لسلاح الجو الفنلندي في السماء تحية لروح هذا السائق الاسطوري، فيما بدا التأثر واضحاً على ملاحه السابق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الحالي الفرنسي جان تود ورئيسة مفوضية النساء في "فيا" ميشال موتون.

في بطولة العالم للـ "دبليو آر سي2" أحرز السائق إيسابيكا لابي المركز الأوّل بعدما هيمن على المنافسات منذ البداية حتى النهاية، وتوج عودته إلى المسابقات بفوز مدوٍ.

لم يكتفِ هذا السائق بتذكير عشاق الراليات بسرعته ومدى شراسته خلف المقود، بل أظهر قدرات وإمكانات سيارة "فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5"، على الرغم من أن الصانع يفضّل أن يربط اسمه بالسيارات الكهربائية في الفترة الحالية.

في المقابل حلّ أندرياس ميكيلسون (شكودا فابيا إيفو) ثانياً في فئته ومتأخراً بفارق 47,7 ثانية عن الفائز، بعد بدايته الرائعة في مونتي ـ كارلو حيث حقق الفوز، حيث خرج ليعلن عن نيته السيطرة على جميع جولات الـ "دبليو آر سي2" بهدف تأكيد جدارته بالعودة إلى مقعد عالمي في عام 2022.

وحصد النروجي نقاط المركز الثاني بعدما تقدم بفارق 5,1 ثوانٍ فقط عن الروسي نيكولاي غريازين (بولو جي تي آي) الثالث والذي بدا راضيا لمقارعة زميله السابق في "هيونداي" للجولة الثانية توالياً.

في الـ "دبليو آر سي3" حلّ الفنلندي تيمو أسونما (فابيا إيفو) في المركز الأول متقدما بفارق 4,2 ثوان فقط على سائق "بولو جي تي آي"  الإستوني إيغون كور (2,11,55,3 س. مقابل 2,11,59,5 س.)، فيما وصل فنلندي آخر هو ميكو هايكيلا (فابيا إيفو) في المركز الثالث ليكمل منصة التتويج.

ونجح ممثل العرب السعودي راكان الراشد مع ملاحه البرتغالي هوغو ماغاليش في اجتياز خط النهاية في المركز الحادي عشر من اصل 22 فريقا وصلت إلى خط النهاية، بعدما قاد سيارته "بولو جي تي آي" بنجاح في تجربة صعبة على المسارات الثلجية.

وبعد راليي مونتي ـ كارلو وفنلندا تتحضر الفرق لخوض رالي كرواتيا الدولي ثالث جولات بطولة العالم للراليات في أول مشاركة لهذا الحدث على الروزنامة العالمية.

نتيجة الرالي:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيوندا "آي20" آر.سي1 2:03:49.600    
2 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		توياتا ياريس آر.سي1 2:04:07.100 17.500 17.500
3 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيوندا "آي20" آر.سي1 2:04:09.400 19.800 2.300
4 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		هيوندا "آي20" آر.سي1 2:04:42.200 52.600 32.800
5 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		توياتا ياريس آر.سي1 2:04:51.100 1:01.500 8.900
6 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
United Kingdom دانيال باريت 		توياتا ياريس آر.سي1 2:05:27.400 1:37.800 36.300
7 2 Norway أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom سيباستيان مارشال 		هيوندا "آي20" آر.سي1 2:05:28.600 1:39.000 1.200
8 3 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		فورد فييستا آر.سي1 2:05:58.600 2:09.000 30.000
9 44 United Kingdom غاس غرينسميث
United Kingdom إلوت إدموندسون 		فورد فييستا آر.سي1 2:07:29.000 3:39.400 1:30.400
10 25 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		فولكسفاغن بولو آر.سي2 2:09:56.600 6:07.000 2:27.600
أدامو: سيكون من الغباء أن يُخاطر تاناك بخسارة رالي فنلندا الدولي

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