دبليو آر سي

الأرجنتين تستعد للعودة إلى روزنامة بطولة العالم للراليات في 2028

من المقرر أن تستضيف الأرجنتين جولة من بطولة العالم للراليات للمرة الأولى منذ عام 2019، بعد توقيع عقد لعدة السنوات.

منشور: 12-11-2026

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داني سوردو، كارلوس ديل باريو، هيونداي موتورسبورت آي.20 دبليو آر سي

الصورة من قبل: مكلين / صور لات

تستعد الأرجنتين للعودة إلى بطولة العالم للراليات في عام 2028، بعدما وقعت عقدًا متعدد السنوات لاستضافة إحدى جولات البطولة.

وتتمتع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بتاريخ عريق في البطولة، إذ كانت مراحلها الحصوية الصخرية حاضرة بانتظام ضمن الروزنامة بين عامي 1980 و2019، باستثناء موسمي 1995 و2010.

وكان من المقرر إقامة جولة أخرى في عام 2020، لكن جائحة فيروس كورونا تسببت في إلغائها. ومنذ ذلك الحين، كانت تشيلي وباراغواي الدولتين الوحيدتين من أمريكا الجنوبية اللتين استضافتا جولات في البطولة.

لكن الأرجنتين ستعود الآن في عام 2028، بعدما توصلت بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" إلى اتفاق مع حكومة مقاطعة قرطبة، ثاني أكبر مدينة في الأرجنتين، التي ستستضيف الحدث مجددًا.

وقال مارتن ياريوارا، حاكم مقاطعة قرطبة: "يشكل الرالي جزءًا من تاريخ قرطبة وشغف سكانها، لكنه يعني أيضًا السياحة وفرص العمل لأبناء منطقتنا".

وأضاف: "أود أن أشكر الاتحاد الدولي للسيارات، ونادي السيارات الأرجنتيني، وكل من ساهم في جعل هذه العودة ممكنة. قرطبة مستعدة لاستقبال العالم وتعزيز مكانتها وجهةً لاستضافة الأحداث الكبرى".

ومن المقرر أن تستضيف المنطقة الرياضية المحيطة بملعب ماريو ألبرتو كيمبس في قرطبة مركز الصيانة الخاص بالحدث.

وتتواصل أيضًا الأعمال المتعلقة بإعداد مسار السباق، وسط احتمالات لعودة بعض أشهر المراحل في رالي الأرجنتين، ومن بينها مرحلة "إل كوندور".

وسيحضر الاتحاد الدولي للسيارات راليًا تجريبيًا مرشحًا، من المقرر تنظيمه في مارس من العام المقبل، ضمن منافسات بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لراليات أمريكا الجنوبية "كوداسور".

من جهته قال إريك بولييه، الرئيس التنفيذي لمروّج بطولة العالم للراليات: "لطالما احتلت الأرجنتين مكانة خاصة في تاريخ بطولة العالم للراليات".

وأكمل: "لا تستطيع سوى قلة من الأحداث مجاراة شغف الجماهير في قرطبة أو الأجواء المحيطة بمراحلها الأسطورية، ونحن متحمسون للغاية لعودة البطولة إلى هناك".

وتابع: "هذا الالتزام متعدد السنوات لا يتعلق بمجرد العودة إلى وجهة مألوفة، بل ببناء مستقبل مستدام وطويل الأمد لرالي الأرجنتين، وإعادة ربط بطولة العالم للراليات بدولة تعني لها هذه الرياضة الكثير، كما تعني الكثير لعدد كبير من سكانها".

وكان محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات قد دعم في وقت سابق فكرة عودة الحدث، وأشار إلى إمكانية تحقيقها خلال شهر سبتمبر الماضي.

حيث قال في ذلك الوقت: "الأرجنتين دولة تسري رياضة المحركات في دمائها، وتتمتع بجماهير شغوفة وتضاريس استثنائية. لديها إرث مذهل في عالم الراليات، كما أنني أحتفظ بذكريات شخصية رائعة عن مشاركتي في المنافسات بقرطبة".

وأردف: "عندما زرت الأرجنتين في وقت سابق من هذا العام، جددت التزامي بإعادة المنافسات العالمية إلى البلاد، وأشعر بالفخر للإعلان عن الخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الرؤية. بعد الاتفاق التاريخي المعروف باسم "صفقة القرن"، وشراكتنا مع المروّج الجديد لبطولة العالم للراليات، تدخل البطولة حقبة جديدة تتسم بزيادة الاستثمارات ووجود رؤية واضحة لدفع عجلة النمو المتواصل على مستوى العالم".

ولا يزال من غير المعروف حتى الآن ما الذي تعنيه عودة الأرجنتين بالنسبة إلى الجولات الأخرى في أمريكا الجنوبية ضمن روزنامة البطولة.

وتظهر تشيلي وباراغواي ضمن جدول موسم 2027، علمًا أن الأخيرة تتجه إلى خوض العام الأخير من عقدها الأولي الممتد لثلاث سنوات.

وكان رالي باراغواي قد تصدر العناوين هذا الأسبوع عقب انهيار شراكة الراعي الرئيسي "أوينو بنك"، وهو ما أدى إلى إقالة الرئيس سانتياغو بينيا، الذي كان من أبرز الداعمين للحدث.

وأكد الاتحاد الدولي للسيارات أن الاستعدادات لجولة الموسم المقبل، المقررة بين 21 و24 أكتوبر، مستمرة وفق الخطة المحددة، فيما تشير تقارير من باراغواي إلى ثقة منظمي الحدث بقدرتهم على العثور على راعٍ رئيسي جديد.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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